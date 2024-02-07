На Финляндском вокзале встретили блокадный поезд и показали новую «Ласточку», посвященную юбилею снятия блокады Ленинграда

В 81-ю годовщину со дня прибытия первого поезда в осажденный город представили театрализованную реконструкцию. Как и тогда, в феврале 1943 года, прибывающий к перрону состав возглавил паровоз серии ЭУ. Все вагоны — исторические, построенные в 20-х и 30-х годах прошлого века. В рамках демонстрации исторического подвижного состава к перрону Финляндского вокзала прибыл паровоз ОВ-324, построенный в 1905 году.