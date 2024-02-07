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На Финляндском вокзале встретили блокадный поезд и показали новую «Ласточку», посвященную юбилею снятия блокады Ленинграда

На Финляндском вокзале показали новую «Ласточку», посвященную юбилею снятия блокады.
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На Финляндском вокзале воссоздали события 1943 года, когда впервые после прорыва блокады в Ленинград прибыл поезд с продовольствием. Также РЖД презентовали пригородную «Ласточку», посвященную 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщает 7 февраля пресс-служба Октябрьской железной дороги.

В 81-ю годовщину со дня прибытия первого поезда в осажденный город представили театрализованную реконструкцию. Как и тогда, в феврале 1943 года, прибывающий к перрону состав возглавил паровоз серии ЭУ. Все вагоны — исторические, построенные в 20-х и 30-х годах прошлого века. В рамках демонстрации исторического подвижного состава к перрону Финляндского вокзала прибыл паровоз ОВ-324, построенный в 1905 году.

В тематической «Ласточке» каждый из пяти вагонов является путеводителем по истории блокады Ленинграда, раскрывая одну из тем жизни в то время: быт, медицину, культуру, искусство, промышленность.

В феврале 1943 года после полуторагодичного перерыва в Ленинград пришёл первый поезд с продовольствием. Железнодорожная линия Шлиссельбург — Поляны, по которой он двигался, стала главной транспортной артерией города и получила название Дорога Победы.