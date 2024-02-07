Экспертиза утвердила перекладку коммуникации на М-4 «Дон» в Ростовской области

Усилия сначала сосредоточат на отрезках с 933 по 952 км и с 991 по 1024 км, а потом перейдут на отрезок с 952 по 991 км. Специалисты возведут временные объездные пути и разберут старые конструкции. После завершения поставленных задач капремонт потребуется не раньше чем через 20 лет.