Экспертиза утвердила перекладку коммуникации на М-4 «Дон» в Ростовской области

Проект переустройства электрокоммуникаций на участке трассы М-4 «Дон» в Ростовской области прошел государственную экспертизу. Положительное заключение по документации утвердили 5 февраля 2024 года, говорится на сайте ГИС ЕГРЗ.
Речь идет о шестом этапе реконструкции.
Указано также, что участок пути «в последующем будет эксплуатироваться на платной основе».
Застройщиком по проекту выступает госкомпания «Российские автомобильные дороги». Напомним, ранее сообщалось, что на отрезке с 933 по 1024 км планируют обновить не только электросети, но и саму проезжую часть. Подготовку к дорожным работам должны начать уже в 2024 году.
Усилия сначала сосредоточат на отрезках с 933 по 952 км и с 991 по 1024 км, а потом перейдут на отрезок с 952 по 991 км. Специалисты возведут временные объездные пути и разберут старые конструкции. После завершения поставленных задач капремонт потребуется не раньше чем через 20 лет.