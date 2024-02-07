Развитие туризма — в приоритете: в 2024 году новые модульные гостиницы появятся в восьми районах Ростовской области

Развитие туризма в Ростовской области — одна из ключевых сфер, которая регулярно развивается. Жителям России с каждым годом становится все интереснее путешествовать в разные уголки страны. Наш регион не стал исключением. Первый заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин в онлайн-режиме принял участие в заседании Правительственной комиссии по развитию туризма в России. Заседание, которое возглавил, заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, прошло на международной выставке-форуме «Россия» в рамках отраслевого Дня туризма. Во время встречи были подведены итоги работы туристической сферы за прошлый год. Также участники обсудили планы на 2024-й.