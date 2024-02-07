Развитие туризма — в приоритете: в 2024 году новые модульные гостиницы появятся в восьми районах Ростовской области

Развитие туризма в Ростовской области — одна из ключевых сфер, которая регулярно развивается. Жителям России с каждым годом становится все интереснее путешествовать в разные уголки страны. Наш регион не стал исключением. Первый заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин в онлайн-режиме принял участие в заседании Правительственной комиссии по развитию туризма в России. Заседание, которое возглавил, заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, прошло на международной выставке-форуме «Россия» в рамках отраслевого Дня туризма. Во время встречи были подведены итоги работы туристической сферы за прошлый год. Также участники обсудили планы на 2024-й.
НАДЕЖНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ.
По словам Дмитрия Чернышенко, благодаря президентскому национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» эта сфера получила финансирование и все необходимые условия для дальнейшего развития. Отметим, что проект работает с 2021 года и показывает отличный результат. Так, в прошлом и текущем годах объем финансирования составит около 100 миллиардов рублей. Вместе с тем, регулярно увеличивается и число россиян, которые выбирают путешествия по территории страны.
Многие регионы страны набирают популярность у туристов, в том числе Ростовская область. По словам первого заместителя губернатора Александра Скрябина, специалисты провели исследование и узнали количество гостей, посетивших наш регион.
— По данным исследований, проведенных компанией МТС на основе «больших данных», турпоток 2023 года составил более 4,3 млн человек. Туристическая отрасль является одной из важных отраслей в экономике региона, ее развитие находится на постоянном контроле губернатора области, — подчеркнул Александр Юрьевич.
РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ТУРИЗМА.
Известно, что в Ростовской области можно найти всевозможные виды туризма: промышленного, историко-культурного, этнографического, водного, делового, событийного, сельского, экологического, эногастрономического.
Приезжие по достоинству оценивают не только историю донской земли, но и ее неповторимую кухню. На территории области туристам всегда рады предоставить свои услуги 65 туркомпаний. Отметим, что все предприятия зарегистрированы в Едином федеральном реестре туроператоров, как и более двух тысяч ресторанов и кафе.
Сегодня в области работают 624 коллективных средства размещения с возможностью единовременного размещения более 40 тысяч человек. Средний уровень загрузки номерного фонда отелей региона в прошлом году составил 70%, а в пиковые дни летнего сезона показатели достигли — 90−95%.
СОВРЕМЕННЫЕ ГОСТИНИЦЫ.
— Одним из приоритетных направлений в настоящее время является наращивание номерного фонда. В рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2023 году оказана поддержка 24 инициативам донских предпринимателей на общую сумму свыше 61 миллиона рублей. Кроме того, 10 инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения получили субсидии на 199 миллионов рублей. Завершение реализации этих проектов планируется в 2024 году. Новые модульные гостиницы также появятся в Неклиновском, Белокалитвинском, Семикаракорском, Цимлянском и других районах, — поделился Александр Скрябин.
Отметим, что специалисты областных отраслевых объединений по итогам новогодних праздников зафиксировали рост загрузки коллективных средств размещения больше, чем на 20% по сравнению с этим же периодом прошлого года. Кроме того, фиксируется прирост на 15% числа пассажиров, которые посетили Ростовскую область на железнодорожном транспорте.