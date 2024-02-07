Мокрый снег, шквалистый ветер и гололед испытают на прочность самарцев 8 февраля

ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей быть осторожнее и по возможности отказаться от дальних поездок. Отметим, из-за метели 7 февраля в регионе перекрыли несколько дорог, в том числе федеральные. Трассы сильно замело снегом, видимость упала почти до нуля. Не обошлось без ДТП.