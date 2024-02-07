Мокрый снег, шквалистый ветер и гололед испытают на прочность самарцев 8 февраля

Непогода задержится в Самарской области еще как минимум на один день. Мокрый снег, метель и сильный ветер будут властвовать в регионе и в четверг, 8 февраля 2024 года. Вновь объявлен желтый уровень опасности.
— 8 февраля местами в Самарской области ожидаются сильный снег, мокрый снег, усиление ветра (порывы 16−21 м/с), метель. Возможны налипание мокрого снега, гололед и снежные заносы на дорогах, — сообщили в Приволжском УГМС.
ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей быть осторожнее и по возможности отказаться от дальних поездок. Отметим, из-за метели 7 февраля в регионе перекрыли несколько дорог, в том числе федеральные. Трассы сильно замело снегом, видимость упала почти до нуля. Не обошлось без ДТП.