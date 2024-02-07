Поручения Токаева правительству, льготная ипотека, закрытие лотерейных киосков — итоги дня

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК постановлением от 29 января 2024 года внесло изменения в Порядок заключения договора о предоставлении микрокредита, а также требования к содержанию, оформлению договора и его первой страницы. Поправками предусмотрено, что начиная с 7 апреля 2024 года до заключения договора о предоставлении микрокредита с гражданином микрофинансовая организация информирует его, вне зависимости от способа его обращения за получением микрокредита, о размере ставки вознаграждения в процентах годовых или значения вознаграждения, размере годовой эффективной ставки вознаграждения, сумме переплаты по микрокредиту.