Несколько районов хотят выйти из состава Ростовской области

В итоге в некоторые районы сократилось количество маршрутов и подвижного состава транспорта. В качестве примера депутат привел Ремонтное. Дорога в Ростов — это более 400 километров, автобусы ходят редко. Поэтому ремонтненцы ездят в соседнюю Элисту — расстояние 60 км. Жители Советского района также с большим трудом добираются до Ростова, быстрее им доехать до Волгограда.