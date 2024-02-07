Несколько районов хотят выйти из состава Ростовской области

В ходе работы «круглого стола» в Заксобрании региона обсуждались проблемы транспортной доступности районов Ростовской области. Как сообщает издание, Коломейцев рассказал о проблеме — автобусное сообщение между Ростовом и районами перешло в руки частников, а без выгоды они работать не хотят.
В итоге в некоторые районы сократилось количество маршрутов и подвижного состава транспорта. В качестве примера депутат привел Ремонтное. Дорога в Ростов — это более 400 километров, автобусы ходят редко. Поэтому ремонтненцы ездят в соседнюю Элисту — расстояние 60 км. Жители Советского района также с большим трудом добираются до Ростова, быстрее им доехать до Волгограда.
В итоге Советский район хотел бы выйти из состава Ростовской области и присоединиться к Волгоградской области, а Ремонтное — к Калмыкии.
Жители Ремонтного посетовали: раньше автобус направлялся в Ростов через Сальск, а сейчас делает «круги» и подбирает пассажиров в Орловском районе. Замминистра транспорта региона Инна Володина заявила, что предприятиям невыгодно возить по два-три пассажира и поэтому происходит «оптимизация» маршрута.