Циклон «Ольга» завалит снегом Нижний Новгород в ночь на 8 февраля

Мощный атлантический циклон «Ольга», который сегодня бушует в столице, доберется до Нижнего Новгорода ближе к позднему вечеру, и в полную силу обрушится на регион в ночь на 8 февраля.
— «Ольга» пройдёт через Санкт-Петербург и Тверь в Москву, потом отправится на восток — во Владимирскую и Нижегородскую области и Татарстан. И тут же сформируется область высокого давления над Баренцевым морем у побережья Мурманской области, затронет Карелию и Финляндию, — рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» (radiokp.ru) начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
По прогнозу «Гисметео», метель придет в Нижний Новгород к девяти часам вечера. Расходиться она будет постепенно, достигнув пика к полуночи, и продлится примерно до 6 часов утра. Да здравствуют заснеженные дороги и пробки по дороге на работу!
Сопровождаться снегопад будет порывами западного ветра до 9 метров в секунду, из-за которого пресловутые13−15 градусов мороза будут ощущаться как все −20 и ниже.
Напомним, в середине декабря 2023 года на Нижегородскую область обрушился небывалый циклон «Ваня», который устроил настоящий снежный шторм и намёл сыгробы по колено. Январь также выдался в регионе чрезвычайно снежным — из-за заваленных снегом дворов в областном центре начались проблемы с вывозом мусора, а дворник стал самой востребованной в городе профессией.
В последнее время Нижний Новгород находится в постоянной борьбе с последствиями снегопадов. Недавно глава города Юрий Шалабаев дал поручение дорожникам и коммунальщикам сосредоточить силы на уборке внутриквартальных проездов и дворов Нижнего Новгорода.