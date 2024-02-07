Циклон «Ольга» завалит снегом Нижний Новгород в ночь на 8 февраля

— «Ольга» пройдёт через Санкт-Петербург и Тверь в Москву, потом отправится на восток — во Владимирскую и Нижегородскую области и Татарстан. И тут же сформируется область высокого давления над Баренцевым морем у побережья Мурманской области, затронет Карелию и Финляндию, — рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» (radiokp.ru) начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.