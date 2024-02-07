На какие детские пособия могут рассчитывать жители Петербурга в 2024 году

Семье доступно получение федерального маткапитала. Его объем зависит от того, в какой год был рожден ребенок и какой он в семье по счету. За первого ребенка маткапитал выдают с 2020 года. В текущем году сумма на него составляет 630,3 тысячи рублей. За второго выплатят 834 тысячи рублей, при условии, что семья не получала деньги за первого. В противном случае сумма будет меньше и составит 202,6 тысячи рублей.