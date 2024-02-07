На какие детские пособия могут рассчитывать жители Петербурга в 2024 году

Семье доступно получение федерального маткапитала. Его объем зависит от того, в какой год был рожден ребенок и какой он в семье по счету. За первого ребенка маткапитал выдают с 2020 года. В текущем году сумма на него составляет 630,3 тысячи рублей. За второго выплатят 834 тысячи рублей, при условии, что семья не получала деньги за первого. В противном случае сумма будет меньше и составит 202,6 тысячи рублей.
Также в Петербурге выдают региональный маткапитал. В текущем году это 203,8 тысячи рублей. Выплату необходимо получить до того, как ребенку исполнится три года.
Размер единого пособия для беременных женщин в Петербурге составляет от 9 011,5 до 18 023 рублей, а в Ленинградской области — от 8 843 рублей до 17 686. Размер единого пособия на детей в Санкт-Петербурге составляет от 8 019,5 до 16 039 рублей, а в Ленинградской области — от 7 869,5 до 15 739 рублей ежемесячно.
Также в начале 2024 года проиндексировано единовременное пособие при рождении ребенка. Теперь оно составляет 24 604,30 рублей. Помимо этого, родители, воспитывающие детей до полутора лет, могут получить пособие не меньше 8 591,47 и не больше 49 123,12 рублей в месяц.
Беременная супруга военнослужащего может получить 38 963,47 рублей (если срок беременности на момент службы мужа в армии составляет не менее 180 дней). Официально устроенные на работе женщины могут получать декретные с 30 недель беременности. Минимальная сумма — 88 566,40 рублей за 140 дней. Родителю или члену семьи ребенка, который выходит на больничный по уходу, положены выплаты от 620,70 до 4 039,73 рублей в день.
Малоимущие семьи могут рассчитывать на компенсацию оплаты детских учреждений, школьного питания, проезда, а также на сокращение налога на имущество и уплату транспортного налога, льготное зачисление в учебные заведения, субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг.