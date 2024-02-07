Голосование за места благоустройства в Нижегородской области начнется 15 марта

Даты утвердило министерство ЖКХ региона.



Муниципалитетам рекомендовали опубликовать результаты голосования до 2 мая. Кроме того, 15 марта — первый день голосования на выборах президента России.



В прошлом году голосование по программе ФКГС проходило с 15 апреля по 31 мая. По результатам в регионе были выбраны 85 общественных пространств в 45 муниципалитетах.



Елена Ковалева.