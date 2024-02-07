В РФ отмечают десятилетие Олимпиады — малоизвестные факты об Играх-2014 в Сочи

Как удалось организовать столь масштабное спортивное событие, привлечь более 200 тысяч добровольцев, как получить более полумиллиона упоминаний в СМИ, как извлечь маркетинговый доход в $1,3 млрд, и в чем нематериальное наследие Игр — с ИА KrasnodarMedia поделились в компании КРОС, которая принимала участие в разработке программ продвижения ключевых направлений деятельности Оргкомитета «Сочи 2014» и занималась популяризацией Олимпийского движения в России.
Самое большое количество публикаций в СМИ
Большое внимание СМИ уделяли всем Олимпийским играм. Но сочинским — особенно. Количество публикация в СМИ об Играх-2014 стало своеобразным рекордом — при сравнении с Играми в других странах, становится ясно, насколько высока была заинтересованность общества.
- В 2010 году на зимние Олимпийские игры в Ванкувере пришлось лишь 37 тысяч публикаций в СМИ.
- Олимпийские летние игры в Лондоне 2012 года привлекли больше внимания — 113 тысяч публикаций.
- Однако рекорд был установлен в 2014 году на зимних Олимпийских играх в Сочи, когда количество публикаций достигло 545 тысяч!
- В 2016 году на летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро пришлось 294 тысячи публикаций.
- На Олимпийские зимние игры в Пхенчхане в 2018 году пришлось 215 тысяч публикаций.
Старт массового развития волонтерства в стране
В результате подготовки к Олимпийским играм в Сочи произошло стремительное развитие волонтерского движения в России. Для успешного проведения спортивного события требовалось привлечь 25 тысяч обученных добровольцев, что представляло собой довольно сложную задачу. До 2012 года термин «волонтер» практически не использовался в отечественных СМИ и не считался отдельным явлением в стране.
Для популяризации волонтерства была разработал комплексная кампания, в рамках которой провели по всей стране огромное количество мероприятий. Их итогом стало поступление почти 200 тысяч заявок от кандидатов из разных регионов России — на одно место претендовали восемь человек.
Уже после окончания Олимпийских игр в 2014 году количество упоминаний о волонтерстве в СМИ выросло в 8,5 раз по сравнению с 2011 годом, что свидетельствует о значительном росте внимания к этой теме в обществе.
Самая масштабная Эстафета огня
При подготовке к Олимпийским играм 2014 года в Сочи Россия провела ряд уникальных и мероприятий, которые, по всеобщему признанию, стали визитной карточкой страны и привлекли внимание всего мира к масштабному спортивному событию. Одной из самых выдающихся акций стала Эстафета Олимпийского огня (16+) — и не только в рамках сочинской Олимпиады, но и всех других Игр тоже.
За четыре месяца огонь в эстафете друг другу передавали 14 тысяч факелоносцев, преодолевшие в общей сложности более 65 тысяч километров. Зажжение олимпийского огня на Северном полюсе произошло вообще впервые в истории Игр.
Другим значимым событием стала организация первой в истории страны Эстафеты паралимпийского огня. Эта акция также была проведена во впечатляющих масштабах, не имевших аналогов ранее — за 10 дней паралимпийский огонь прошел через 45 российских городов, охватив каждый из федеральных округов. Все путешествия факелоносцев широко освещались в СМИ, социальных сетях — и эти публикации создавали позитивное настроение и настоящее предвкушение спортивного праздника.
Рекордный маркетинговый доход
Специально к сочинским Играм разрабатывалось и внедрялось огромное количество идей: от активаций для компаний-партнеров с названиями, слоганами до контента для официальных вэб-сайтов Игр.
Благодаря совместным усилиям команды партнеров, доход от маркетинговых программ Паралимпийских игр превысил $95 млн, что стало новым мировым рекордом для Паралимпийских зимних игр.
Общий доход от маркетинговой программы Олимпийских игр в Сочи составил $1,3 млрд, что на 50% больше, чем на предыдущих Играх. Необходимо отметить, что это позволило финансировать более 80% подготовки и проведения Игр в Сочи из внебюджетных источников.
Масштабное наследие
В результате программ подготовки к Олимпийским Играм-2014 — а их готовили с 2005 года — был достигнут не только общий прогресс в развитии спорта в стране. По факту все эти усилия превратились в значительный вклад в будущее, что помогло миллионам людей с ограниченными возможностями открыть для себя новые горизонты и улучшить качество жизни. Эти программы, кроме всего прочего, привлекли внимание общества к вопросам социальной адаптации лиц с инвалидностью. За шесть лет до Игр в России число инвалидов, занимающихся спортом, выросло на 48%, а в Сочи в 16 раз!
Проект «Карта доступности» (12+) продолжил свою работу и после завершения Олимпийских игр — его ведет Фонд поддержки инвалидов «Единая страна».
Максимальная активность жителей России — и в развитии проекта «Карта доступности», и само волонтерское движение — стали частью нематериального, но такого важного наследия XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр, проведенных в 2014 году в Сочи.