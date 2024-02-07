В РФ отмечают десятилетие Олимпиады — малоизвестные факты об Играх-2014 в Сочи

В результате программ подготовки к Олимпийским Играм-2014 — а их готовили с 2005 года — был достигнут не только общий прогресс в развитии спорта в стране. По факту все эти усилия превратились в значительный вклад в будущее, что помогло миллионам людей с ограниченными возможностями открыть для себя новые горизонты и улучшить качество жизни. Эти программы, кроме всего прочего, привлекли внимание общества к вопросам социальной адаптации лиц с инвалидностью. За шесть лет до Игр в России число инвалидов, занимающихся спортом, выросло на 48%, а в Сочи в 16 раз!