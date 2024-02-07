Курорт опроверг сообщение о ЧП на подъемниках в горах Сочи

О том, что на горнолыжном курорте застряли подъемники стали рассказывать туристы. В соцсетях появились сообщения о том, что десятки лыжников и сноубордистов зависли в кабинках. Кроме того, речь шла и об огромных очередях из-за ЧП на канатке.