Курорт опроверг сообщение о ЧП на подъемниках в горах Сочи

Сочинский курорт опроверг информацию, что из-за временной остановки подъёмников скопилась очередь из туристов. В пресс-службе компании, сообщили, что никакого ЧП не было, и курорт работает в штатном режиме.
О том, что на горнолыжном курорте застряли подъемники стали рассказывать туристы. В соцсетях появились сообщения о том, что десятки лыжников и сноубордистов зависли в кабинках. Кроме того, речь шла и об огромных очередях из-за ЧП на канатке.
«Информация не соответствует действительности. Подобных происшествий не было. Временами образуются очереди на посадку из-за высокой востребованности курорта», — опровергли информацию представители курорта.
При этом в пресс-службе уточнили, что управляют потоками туристов, а скопления людей образуются ненадолго.