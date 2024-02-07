«В вашем доме вспышка кори»: в новостройке в центре Волгограда массово прививают жильцов

Заразным для людей человек становится перед началом проявления болезни. Опасность для окружающих он представляет последующие дня четыре. Индекс контагиозности почти стопроцентный. Если ехать с зараженным в одном лифте, то риск подхватить корь — 95−96%. Уже после продромального периода появляются первые яркие симптомы инфекции — белесые пятна в полости рта, а затем сыпь по всему телу. Что очень характерно для кори — высыпания появляются сверху и опускаются вниз. Кожа становится шероховатой, но затем сыпь превращается в более плоское пятно. После нескольких дней высыпания исчезают в обратном порядке. На участках остается гиперпигментация и шелушение.