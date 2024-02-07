«В вашем доме вспышка кори»: в новостройке в центре Волгограда массово прививают жильцов

«Доброе утро соседи. В нашем доме вспышка кори. Бригада медиков 4 человека в масках и костюмах встретилась утром в лифте. Прививают всех», — с такого сообщения началось утро у жильцов новостройки на улице Пархоменко в центре Волгограда. Конечно, эта новость взбудоражила всех: вроде бы в детстве всем делали прививки, а какие и когда, взрослые люди уже не помнят. Вопросов об этой инфекции больше, чем ответов. На них сайту volgograd.kp.ru ответила педагог, ученый и врач, завкафедрой инфекционных болезней ВолгГМУ Ольга Чернявская.
«У вас есть только 72 часа»
— Заболел человек из 2 подъезда, ему 18 лет, — стали рассказывать соседи друг другу. Кто-то позвонил в поликлинику, и там подтвердили: действительно накануне, 6 февраля выявлен заболевший корью. В многоэтажке организована выездная вакцинация, во время которой врач и медсестры обязаны постучаться в каждую квартиру, проинформировать жильцов о ситуации, предложить сделать прививку. Тем, кто не готов прививаться, приходится писать отказ от вакцинации.
Постучались и в квартиру к нашему корреспонденту. Я точно помню, что в моем советском детстве антипрививочников практически не было, мама не отказывалась от прививок, мне ставили все вакцины по календарю.
— Может, мне не нужно делать прививку?
— Если делали, то не нужно.
— А вдруг у меня уже нет антител?
— Тогда нужно делать. Мы не знаем, есть они у вас или нет.
— Вакцина живая? А у меня ребенок маленький, 11 месяцев. Я не заражу его после прививки?
— Нет, не должны, как-то немного неуверенно отвечают медики.
Ответы меня больше запутали, чем убедили в необходимости «уколоться». Решила сначала проконсультироваться со специалистами, а потом сходить и сделать прививку самостоятельно. Но врач предупредил — есть смысл прививаться после возможного контакта с заболевшим только в течение 72 часов. Так что времени на раздумья немного.
— Мне в детстве делали, сказали, что защита пожизненная, — уверенно заявил сосед и закрыл дверь.
— Спросила у свекрови-медика, она порекомендовала сдать анализ на антитела и на основании этого принять решение о вакцинации в медучреждении, а не «на коленке», — говорит другая соседка.
А мы решили напомнить всем, кто столкнется с такой же ситуацией в доме, в рабочем коллективе, кому необходима прививка от кори и чем вообще страшна эта болезнь.
«Спасет только вакцинация»
Долгое время о кори никто не говорил. Казалось, эта болезнь канула в прошлое. Десятилетиями не было ни одного случая заболеваемости. Иногда «проскальзывали» завозные, но в целом ситуация находилась под контролем. Однако в последние несколько лет все изменилось.
И этому есть объяснение. Защита от кори только одна — вакцинация. Как только процент иммунизации стал снижаться и начались проблемы. А вирус очень заразен, так как передается по воздуху.
— В России в прошлом году заболеваемость корью выросла в 290 раз. Это связано с тем, что многие родители отказываются прививать своих детей. В последнее время это, к сожалению, приобретает массовый характер и приводит к тому, что коллективный иммунитет снижается, иммунная прослойка становится меньше, а риск возникновения эпидемического процесса выше. До эпидемии не дойдет, так как основная масса все-таки прививается, но вспышки возможны. Заболевание, напомню, может иметь летальный исход, — рассказала завкафедрой инфекционных болезней ВолгГМУ Ольга Чернявская.
Болеть могут и дети, и непривитые взрослые. Но, к счастью, таких очень мало. Правда, бывают случаи, когда человек в детстве прошел неполный курс прививок, поэтому риск заразиться остается. У такого пациента болезнь протекает в атипичной форме, симптомы стерты, но он заразен для окружающих. Это весомая причина пройти полную иммунизацию.
Кому обязательны прививки? Ответ прост — всем. Первая вакцинация от кори делается в 1 год, ревакцинация — в 6 лет и старше. Пройти иммунизацию можно до 55 лет. Особенно это касается тех, кто контактирует с большим количеством людей. Если человек не помнит, делали ли ему такую процедуру, то ревакцинация не будет лишней, да и хуже точно не станет.
Как же сразу понять, что заболел корью? Это практически невозможно. Инфекционные заболевания имеют инкубационный период, и корь — не исключение. Первые 21 день зараженный даже не подозревает об этом, отсутствуют симптомы. У тех, кто непривит, болезнь проявится раньше. У людей с неполноценной вакцинацией, наоборот, признаки могут задержаться благодаря имеющимся антителам.
Заразным для людей человек становится перед началом проявления болезни. Опасность для окружающих он представляет последующие дня четыре. Индекс контагиозности почти стопроцентный. Если ехать с зараженным в одном лифте, то риск подхватить корь — 95−96%. Уже после продромального периода появляются первые яркие симптомы инфекции — белесые пятна в полости рта, а затем сыпь по всему телу. Что очень характерно для кори — высыпания появляются сверху и опускаются вниз. Кожа становится шероховатой, но затем сыпь превращается в более плоское пятно. После нескольких дней высыпания исчезают в обратном порядке. На участках остается гиперпигментация и шелушение.
— В домашних условиях при первых симптомах диагностировать корь нельзя — она начинается, как другие ОРВИ. Среди основных признаков лихорадка, заложенность носа, может быть конъюнктивит. Ярко выраженный симптом — это сыпь на теле, — продолжает вирусолог Ольга Чернявская. — Поэтому очень важно сразу же обращаться за медицинской помощью. Только врач может точно и своевременно выявить болезнь при осмотре и с помощью анализов,
В доме очаг кори. Что делать?
Как же действовать, если у вас в доме или коллективе очаг кори? Для начала нужно вспомнить, была ли вакцинация. Если нет — то на иммунизацию дается 72 часа. При первых же признаках заболевания сразу стоит вызвать врача.
— Заболевший не осмотрит полость рта, а врач это сделает и поставит верный диагноз. Правильное лечение начнется до появления сыпи и осложнений. Ведь у взрослых заболевание может протекать очень тяжело, — отмечает завкафедрой инфекционных болезней ВолгГМУ Ольга Чернявская. — Поэтому нужно довериться специалисту: лечиться амбулаторно или в стационаре, не отказываться.
Если был контакт с зараженным, но нет признаков, то в медучреждении назначат обследование. В случае подтверждения диагноза проводятся противоэпидемические мероприятия в очаге. Специалисты собирают прививочный анамнез, рекомендуют вакцинироваться, изолируют заболевших и подбирают терапию.
— Принятие этих мер позволяют локализовать очаг и остановить заболеваемость, не допустить вспышку, когда зараженных более трех, — уточнила эксперт.
Кстати, старые-добрые профилактические меры — мытье рук, соблюдение гигиены, маски в общественных местах — тоже работают.
«Ситуация напряженная»
На днях о напряженной ситуации с корью в регионе заявила глава местного Роспотребнадзора Ольга Зубарева. Главный санитарный врач Волгоградской области выпустила постановление о проведении иммунизации против кори трудовых мигрантов. Это еще один путь завоза инфекции в регион.
— Отмечаю, что ситуация по данной инфекции в Волгоградской области оценивается как напряженная, регистрируются случаи кори. Основной причиной является наличие незащищенного населения против этой инфекции по причине отказа от профилактических прививок, кроме того, сохраняется риск завоза кори трудовыми мигрантами, не привитыми против кори, — говорит Зубарева.
Между тем волгоградские мамочки, читая новости, спешат в детские поликлиники, чтобы сделать прививки годовалым малышам. Но не во всех медучреждениях оказалась нужная вакцина. Облздрав прокомментировал, что ситуация находится под контролем — препарат завезли в регион в нужном количестве.
— Для населения Волгоградской области 29 января поступила очередная партия вакцины «Вактривир». Вакцина поступила во все медицинские организации Волгоградской области, осуществляющие прививки детскому населению, — уточнили в профильном комитете.