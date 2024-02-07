Из жизни ушла талантливая ленинградская журналистка Евгения Дылева

В среду, 7 февраля, стало известно о скоропостижной смерти Евгении Дылевой, талантливой ленинградской журналистки.
Профессиональный журналист, победитель десятков региональных и федеральных конкурсов, автор тысяч публикаций о нашей жизни, людях, о том, что действительно важно, Евгения Яновна Дылева сегодня ушла от нас.
И это не новость. Это боль редакций Online47, «Общей газеты Ленинградской области» и ЛенТВ24, где нам искренне повезло работать вместе с этим прекрасным, безгранично порядочным человеком и настоящим другом, — редакция Online47.