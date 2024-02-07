Волгоградская область стала лидером по бешенству в России

По итогам января 2024 года федеральные специалисты зафиксировали 84 случая бешенства в России. В Волгоградской области ситуация с этим опаснейшим заболеванием неутешительная. В списке регионов, где наблюдается наиболее неблагоприятная обстановка, Волгоград первый, сообщили в ФГБУ Федеральный центр охраны здоровья животных.