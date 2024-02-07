Волгоградская область стала лидером по бешенству в России

По итогам января 2024 года федеральные специалисты зафиксировали 84 случая бешенства в России. В Волгоградской области ситуация с этим опаснейшим заболеванием неутешительная. В списке регионов, где наблюдается наиболее неблагоприятная обстановка, Волгоград первый, сообщили в ФГБУ Федеральный центр охраны здоровья животных.
— Наибольшее количество случаев выявлено в Волгоградской, Свердловской, Самарской, Тамбовской, Челябинской, Воронежской, Белгородской областях, а также в Красноярском крае, — проанализировали поступившие из информационной системы «Сирано» данные в подведомственному Россельхознадзору учреждении.
Чаще всего бешенство подхватывали собаки и лисицы, чуть меньше заболевших среди кошек. Единичные случаи зафиксированы у енотовидных собак, песцов, мелкого скота, волков и куниц.
Напомним, вирус бешенства передается со слюной и при укусе больным животным. Для человека он смертелен. Поражая нервные клетки коры головного мозга, бешенство вызывает необратимые нарушения.