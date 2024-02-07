В школах Перми из-за роста заболеваемости ОРВИ на карантин ушёл 161 класс

Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в Перми привёл к тому, что в 52 школах города на карантин отправили 161 класс, рассказали в департаменте образования Перми.
«Эта мера вводится в том случае, если в классе вирус подхватывают больше 20% детей. В основном, речь идёт о классах классы начальной и средней школы. Учебный процесс в разобщённых классах продолжается, но удалённо — с применением электронных ресурсов. Закрыли и 28 групп в 23 пермских муниципальных детсадах», — сообщили в городском департаменте образования.
Чтобы остановить рост заболеваемости в школах и детсадах, в учреждениях ввели утренние фильтры, ежедневный мониторинг температуры воздуха в помещениях и регулярные проветривания классов.