В школах Перми из-за роста заболеваемости ОРВИ на карантин ушёл 161 класс

«Эта мера вводится в том случае, если в классе вирус подхватывают больше 20% детей. В основном, речь идёт о классах классы начальной и средней школы. Учебный процесс в разобщённых классах продолжается, но удалённо — с применением электронных ресурсов. Закрыли и 28 групп в 23 пермских муниципальных детсадах», — сообщили в городском департаменте образования.