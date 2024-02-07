Три автобусных маршрута сократят из-за «Лыжни России» в Новинках, сообщается в соцсетях новой маршрутной сети.
Ограничение будет действовать 9 часов — с 7:00 до 16:00 10 февраля. Мера связана с проведением Всероссийского массового соревнования «Лыжня России-2024».
Изменения затронут автобусы А-1, А-15 и № 371. Они будут следовать до остановки «Улица Гагарина». В сторону Ольгино их движение организуют по улицам Нижегородской и Магистральной.
Напомним, на время проведения соревнований будет временно прекращено движение транспорта в посёлке Новинки по улице Гагарина от Школьной до дома № 18 и по улице Новой напротив дома № 202.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что все 120 электробусов привезут в Нижний Новгород до конца марта 2024 года.