Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В нижегородских магазинах косметики начали закрашивать радужных единорогов

Ранее арестовали девушку за сережки с радугой.

В одном из сетевых магазинов косметики и парфюмерии начали закрашивать радугу на упаковках с товаром. Об этом сообщает ИА «В городе N».

Так, в магазине на улице Большой Покровской закрасили радужную гриву единорогов. Тех персонажей, у которых грива однотонного цвета, не тронули. В другом магазине той же сети радужных единорогов закрашивать не стали.

Nn.aif.ru проверил сайт магазина — там видоизменять упаковку не стали.

Напомним, в Нижнем Новгороде девушку арестовали на пять суток за сережки с радугой. Суд усмотрел в них пропаганду ЛГБТ*.

*Деятельность «Международного общественного движения ЛГБТ» запрещена в Российской Федерации.

торговля