В нижегородских магазинах косметики начали закрашивать радужных единорогов

В одном из сетевых магазинов косметики и парфюмерии начали закрашивать радугу на упаковках с товаром. Об этом сообщает ИА «В городе N».
Так, в магазине на улице Большой Покровской закрасили радужную гриву единорогов. Тех персонажей, у которых грива однотонного цвета, не тронули. В другом магазине той же сети радужных единорогов закрашивать не стали.
Nn.aif.ru проверил сайт магазина — там видоизменять упаковку не стали.
Напомним, в Нижнем Новгороде девушку арестовали на пять суток за сережки с радугой. Суд усмотрел в них пропаганду ЛГБТ*.
*Деятельность «Международного общественного движения ЛГБТ» запрещена в Российской Федерации.