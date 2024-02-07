С завтрашнего дня в Узбекистане ожидается значительное потепление

В Андижанской, Наманганской, Ферганской областях переменная облачность, ночью и утром местами осадки в виде дождя и снега, возможен туман. Днем без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 17−22 м/с. Температура ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 8−13 градусов тепла.