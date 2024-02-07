С завтрашнего дня в Узбекистане ожидается значительное потепление

В Ташкенте завтра ожидается переменная облачность, ночью и утром дождь, возможен туман. Днем без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 5−10 м/с. Температура ночью 3−5 градусов тепла, днем 12−14 градусов тепла.
В Каракалпакстане переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 15−20 м/с. Температура ночью 0−5 градусов тепла, днем 11−16 градусов тепла.
В Бухарской и Навоийской областях переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 15−20 м/с. Температура ночью 0−5 градусов тепла, днем 12−17 градусов тепла.
В Ташкентской области переменная облачность, ночью и утром местами осадки в виде дождя и снега, возможен туман. Днем без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 17−22 м/с. Температура ночью 2−7 градусов тепла, днем 10−15 градусов тепла.
В Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 17−22 м/с. Температура ночью 2−7 градусов тепла, днем 10−15 градусов тепла.
В Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областях переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 15−20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 3−8 градусов тепла, днем 13−18 градусов тепла.
В Андижанской, Наманганской, Ферганской областях переменная облачность, ночью и утром местами осадки в виде дождя и снега, возможен туман. Днем без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 17−22 м/с. Температура ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 8−13 градусов тепла.
В предгорных и горных районах Узбекистана также ожидается переменная облачность, местами снег, возможен сильный. Местами возможен туман. Лавиноопасно. Ветер западный с переходом на восточный 2 м/с. Температура ночью 0−5 градусов мороза, днем 0−5 градусов тепла.