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С завтрашнего дня в Узбекистане ожидается значительное потепление

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В некоторых регионах республики 8 февраля воздух прогреется до 18 градусов, в столице ожидается до 14 градусов тепла, в горных и предгорных районах местами снег, сообщает корреспондент Podrobno.uz. со ссылкой на Узгидромет.
Сейчас в Ричмонде: -1° 3 м/с 64% 766 мм рт. ст. +3°
Источник: Podrobno.uz

В Ташкенте завтра ожидается переменная облачность, ночью и утром дождь, возможен туман. Днем без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 5−10 м/с. Температура ночью 3−5 градусов тепла, днем 12−14 градусов тепла.

В Каракалпакстане переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 15−20 м/с. Температура ночью 0−5 градусов тепла, днем 11−16 градусов тепла.

В Бухарской и Навоийской областях переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 15−20 м/с. Температура ночью 0−5 градусов тепла, днем 12−17 градусов тепла.

В Ташкентской области переменная облачность, ночью и утром местами осадки в виде дождя и снега, возможен туман. Днем без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 17−22 м/с. Температура ночью 2−7 градусов тепла, днем 10−15 градусов тепла.

В Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 17−22 м/с. Температура ночью 2−7 градусов тепла, днем 10−15 градусов тепла.

В Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областях переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 15−20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 3−8 градусов тепла, днем 13−18 градусов тепла.

В Андижанской, Наманганской, Ферганской областях переменная облачность, ночью и утром местами осадки в виде дождя и снега, возможен туман. Днем без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 17−22 м/с. Температура ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 8−13 градусов тепла.

В предгорных и горных районах Узбекистана также ожидается переменная облачность, местами снег, возможен сильный. Местами возможен туман. Лавиноопасно. Ветер западный с переходом на восточный 2 м/с. Температура ночью 0−5 градусов мороза, днем 0−5 градусов тепла.