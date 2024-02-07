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Шторм в Астане: рекомендации спасателей

По данным РГП «Казгидромет», утром и днем 7 февраля, а также 8—9 февраля на территории города ожидаются метель, гололед. Порывы ветра будут достигать временами 23−28 метров в секунду, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям г. Астаны.
Источник: Kazinform

В связи с объявленным штормовым предупреждением, Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны рекомендует жителям и гостям столицы прислушиваться к рекомендациям специалистов, быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях.

Строительным объектам рекомендуется принять дополнительные меры по защите населения и территории от воздействия неблагоприятных погодных условий; по возможности ограничить деятельность строительно-монтажных работ на объектах строительства.

При усилении ветра. В период штормовых ветров следует, прежде всего, проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь. При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время Вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар. Также, рекомендуется отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт и плотно закрыть все окна в доме или квартире. Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в надёжном помещении.

Действия населения во время метели:

Если вы в здании:

Лишь в исключительных случаях выходите из зданий. Если появилась такая необходимость, то сообщите членам семьи или соседям, куда Вы идете и когда вернетесь. Старайтесь не выходить в одиночку.

Если Вы в дороге:

Двигайтесь только по большим дорогам и шоссе. При выходе из машины не отходите от нее за пределы видимости. В случае неисправности или при очень плохой видимости:

  • становитесь на обочине дороги; подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднимите капот или повесьте яркую ткань на антенну, ждите помощи в автомобиле.

Чтобы уменьшить вероятность падения, необходимо соблюдать следующие правила поведения при гололеде:

  • подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе, отказавшись от высоких каблуков;
  • будьте предельно внимательны на проезжей части дороги:
  • не торопитесь и, тем более, не бегите;
  • старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью;
  • руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах — это увеличивает вероятность падения;
  • пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. При падении присядьте, чтобы снизить высоту падения;
  • смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную «лужу» обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, небольшими скользящими шажками.

Помните: особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как можно получить сотрясение мозга. При получении травмы обязательно обратитесь к врачу за оказанием медицинской помощи.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону «112»!