Роспотребнадзор: нижегородцы могут отличить новый COVID-19 по слабости и отеку

Жителям Нижегородской области рассказали о симптомах нового коронавирусного штамма «омикрон», который циркулирует на территории региона. Как отметила замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова во время прямого эфира 7 февраля, этот вариант вируса протекает легче его предшественников.
По ее словам, ранее одним из типичных симптомов коронавируса являлась потеря обоняния, но теперь заболевание протекает несколько иначе:
— Характерна для этой инфекции потеря запаха. Сейчас это тоже не совсем так. Происходит отек слизистой и человек может не то что не ощущать запахи, как таковые, но снизится уровень чувствительности к ним.
Наряду с заложенностью носа, по ее словам, больной коронавирусом пациент может ощущать слабость и боль в мышцах — симптомы интоксикации.