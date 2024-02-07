В ростовских автобусах не будет кондукторов, как в Краснодаре

В основные должностные обязанности водителя общественного транспорта входит процесс перевозки пассажиров, сбор средств за проезд. Они также являются уполномоченными работниками перевозчика на осуществление проверки оплаты проезда.
«Другие должностные обязанности к водителям предъявляются индивидуально в каждом транспортном предприятии», — рассказали в дептрансе.
В Ростове с 2016 года внедрена транспортная платежная система, предусматривающая безналичную оплату проезда. По итогам 2023 года доля оплаты проезда наличными средствами составила 2,2%.
Напомним, в Ростове 25 ноября 2023 года повысили стоимость проезда до 39 рублей. Жители предположили, что в городском транспорте появятся кондуктора, как в Краснодаре. По мнению некоторых ростовчан, с его появлением пассажирам не приходилось бы толпиться при входе для оплаты и можно было бы заходить в салон через любую дверь. Отметим, что безналичная оплата в краснодарском транспорте действует с 2010 года.
Часть ростовчан считает, что в городском транспорте для кондуктора просто нет места. Люди и так еле «влезают» в автобусы. Ранее мы писали, как жители стучат кулаками по двери автобуса, чтобы водитель позволил им сесть в переполненный транспорт.
Множество автобусов в Ростове простаивают из-за нехватки водителей. Дефицит работников составил почти 50%. Для решения проблемы привлекаются водители из Киргизии.