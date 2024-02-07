В ростовских автобусах не будет кондукторов, как в Краснодаре

Напомним, в Ростове 25 ноября 2023 года повысили стоимость проезда до 39 рублей. Жители предположили, что в городском транспорте появятся кондуктора, как в Краснодаре. По мнению некоторых ростовчан, с его появлением пассажирам не приходилось бы толпиться при входе для оплаты и можно было бы заходить в салон через любую дверь. Отметим, что безналичная оплата в краснодарском транспорте действует с 2010 года.