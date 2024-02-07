Дорожники обновят дорогу от Репино к Симагино в 2024 году

Рабочие собираются осовременить восемь километров дороги. На участке они уложат новый асфальт, нанесут специальную разметку движения и укрепят обочины трассы. Реставрация сделает выезд в сторону трассы «Скандинавия» и Приморского шоссе комфортнее для водителей Северной столицы.