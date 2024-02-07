Дорожники обновят дорогу от Репино к Симагино в 2024 году

Региональную магистраль от Репино к поселку Симагино планируют обновить летом 2024 года. Ремонт пройдет в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.
Рабочие собираются осовременить восемь километров дороги. На участке они уложат новый асфальт, нанесут специальную разметку движения и укрепят обочины трассы. Реставрация сделает выезд в сторону трассы «Скандинавия» и Приморского шоссе комфортнее для водителей Северной столицы.
— С просьбой отремонтировать дорогу к дорожникам Ленобласти обращались жители Ленинского, — поделились в пресс-службе.
Также в рамках выполнения проекта еще в 2023 году дорожники отремонтировали участки Приморского шоссе, Молодежного шоссе и дорогу в Рощино.