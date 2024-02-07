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Дорожники обновят дорогу от Репино к Симагино в 2024 году

В Ленобласти отремонтируют магистраль от Репино летом 2024 года.
Источник: Комсомольская правда

Региональную магистраль от Репино к поселку Симагино планируют обновить летом 2024 года. Ремонт пройдет в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Рабочие собираются осовременить восемь километров дороги. На участке они уложат новый асфальт, нанесут специальную разметку движения и укрепят обочины трассы. Реставрация сделает выезд в сторону трассы «Скандинавия» и Приморского шоссе комфортнее для водителей Северной столицы.

— С просьбой отремонтировать дорогу к дорожникам Ленобласти обращались жители Ленинского, — поделились в пресс-службе.

Также в рамках выполнения проекта еще в 2023 году дорожники отремонтировали участки Приморского шоссе, Молодежного шоссе и дорогу в Рощино.