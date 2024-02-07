Самарцам временно запретят парковать машины на проспекте Металлургов

В Самаре в ближайшие двое суток планируется провести комплексную уборку снега на проспекте Металлургов, в связи с чем временно изменится порядок ограничения остановки и стоянки автомобилей.
Для обеспечения беспрепятственной работы тяжелой техники и средств малой механизации в ходе расчистки территории и вывоза снега, по согласованию с ОГИБДД Самары, с 08:00 8 февраля до 18:00 9 февраля автомобилистам полностью запретят останавливаться и парковать свои машины на участке проспекта Металлургов от улицы Путейской до разворотной площадки Металлургического завода.
Несколько размещенных на этом отрезке улично-дорожной сети табличек, указывающих на ограничение парковки в определенные дни недели и временные периоды, будут временно зачехлены.
Запрет на остановку и парковку, который действует на других участках проспекта Металлургов в разные временные периоды, остается в силе, предупреждает администрация Самары.
Городские власти напоминают, что с начала прошлой недели для более оперативной расчистки участков дорог местного значения проводится эвакуация личного транспорта горожан, и призывают самарцев соблюдать требований дорожных знаков.