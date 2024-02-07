Самарцам временно запретят парковать машины на проспекте Металлургов

Для обеспечения беспрепятственной работы тяжелой техники и средств малой механизации в ходе расчистки территории и вывоза снега, по согласованию с ОГИБДД Самары, с 08:00 8 февраля до 18:00 9 февраля автомобилистам полностью запретят останавливаться и парковать свои машины на участке проспекта Металлургов от улицы Путейской до разворотной площадки Металлургического завода.