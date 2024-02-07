Судно на воздушной подушке, снегоходы и целая команда «охотников»: Как ловят браконьеров на Горе-Море в Нижегородской области

Задумывались ли вы, чем занимается речная полиция зимой? Неужели с наступлением холодов их работа заканчивается? А вот и нет. Как только реки и водоёмы сковывает лёд, то главным направлением их работы становится борьба с браконьерами. Регулярно сотрудники нижегородской транспортной полиции выбираются на рейды и ловят любителей незаконно поживиться рыбкой. Корреспондент «Комсомолки» провела один день с «охотниками» на браконьеров и посмотрела изнутри на их работу.
Бросаются наутек
День у транспортных полицейских начинается в небольшом штабе на улице Луначарского. Там проходит подготовка к работе: проверяется здоровье сотрудников, выдаётся необходимое оборудование и, конечно, проводится «развод» — аналог летучки или планёрки. Когда все задачи получены, то можно заступать на дежурство.
В путь мы отправляемся с начальником Нижегородского ЛУ МВД России на транспорте Владимиром Квашниным. Дорога нас ждёт достаточно долгая, ведь нам нужно добраться до Городца. Именно там нас ждут инспекторы, которые собираются в рейд по поиску браконьеров.
— Ни один нарушитель, за редким исключением, не говорит: «Я всё, извините, товарищи, вы меня поймали, я сдаюсь», — рассказывает полковник полиции в машине. — Ответственность никто не хочет нести, поэтому частенько нарушители пытаются убежать. Бывали случаи, когда полицейским пытались дать отпор, но, слава Богу, до применения огнестрельного оружия на моей памяти не доходило.
Вот и в этот раз мы вместе с полицейскими попытаемся поймать браконьеров, но на многое надеяться не приходится, всё-таки незаконной ловлей нарушители предпочитают заниматься в тёмное время суток.
Три снегохода и судно на воздушной подушке
Прибываем к Горьковскому водохранилищу. С погодой нам повезло — на улице стоит мороз в −10 градусов, ярко светит солнце, а небо чистое и практически безоблачное. Но любоваться видами некогда, ведь на берегу нас уже ждёт команда специалистов на снегоходах и наш транспорт — судно на воздушной подушке.
— Забирайтесь внутрь, только за фонарь не хватайтесь и на саму подушку не давите, — предупреждает нас судоводитель.
В носовой части судна-амфибии расположены руль, панель управления и два отдельных места, а вот сзади вдоль оставшегося пространства находятся две мини-скамьи. Конечно, довольно тесновато, зато тепло.
— Сзади комфортно сидеть вчетвером, но вы и вшестером убрались, — улыбается нам инспектор. — Чем больше вес, тем лучше поедет подушка.
Вместо браконьеров нашли порядочных рыбаков
Первыми в путь выдвигаются специалисты на трёх снегоходах, ведь при поимке браконьеров важна внезапность, а воздушную подушку слышно издалека. Снегоходы быстро преодолевают огромные пространства замёрзшего водохранилища и вскоре скрываются из виду, а наше судно следует за ними.
— Судно на воздушной подушке замечательно тем, что оно может находиться как на воде, так и на суше. Это же не просто лодка, это универсальная техника, которую можно задействовать тогда, нельзя воспользоваться обычным судном. Например, когда идёт ледостав, — объясняет полковник полиции Владимир Квашнин. — Подушка и для ловли нарушителей привлекается, единственное, сильно шумит. Выходит, что это судно демаскирует самого себя, хотя нарушители бывают разные, некоторые от лунки не отойдут, пока сотрудник полиции за руку не оттащит.
Наконец впереди замаячили знакомые снегоходы. Догонять им в этот раз никого не приходится, а первому рыбаку, возле которого они тормозят, и вовсе скрывать от инспекторов нечего.
— Всё в порядке, двигаемся дальше, — даёт указание специалист.
Вскоре мы замечаем ещё двух рыбаков. По ним сразу видно, что не браконьеры — нет ни сетей (да-да, и зимой тоже ловят сетями), ни сложных крючков, но полицейские все равно решают их проверить и заодно поговорить. Профилактика никогда не помешает.
— Рыбалка — это моё хобби, занимаюсь этим круглый год, — признается пенсионер Иван. — Ни жара, ни мороз мне не страшны. Знаю все места, где можно ловить рыбу, а где запрещено в определенный период времени. Использую бур да балансир, вот и все мои снасти. А браконьеров среди знакомых у меня нет, незаконный способ рыбалки нас не интересует.
Следуем от одного рыбака к другому. Снежная корка под ногами хлюпает, а за нами остаются характерные отпечатки — следы с водой. Второй рыбак оказывается глуховат, поэтому поговорить с ним довольно сложно, но и за ним никаких нарушений не замечается, а его улов довольно скромный и любительский.
Оставшаяся часть дня проходит за наблюдениями и профилактическими беседами с рыбаками.