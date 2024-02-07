Судно на воздушной подушке, снегоходы и целая команда «охотников»: Как ловят браконьеров на Горе-Море в Нижегородской области

— Судно на воздушной подушке замечательно тем, что оно может находиться как на воде, так и на суше. Это же не просто лодка, это универсальная техника, которую можно задействовать тогда, нельзя воспользоваться обычным судном. Например, когда идёт ледостав, — объясняет полковник полиции Владимир Квашнин. — Подушка и для ловли нарушителей привлекается, единственное, сильно шумит. Выходит, что это судно демаскирует самого себя, хотя нарушители бывают разные, некоторые от лунки не отойдут, пока сотрудник полиции за руку не оттащит.