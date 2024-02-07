Главные новости к вечеру 7 февраля

Песков подтвердил, что Такер Карлсон взял интервью у Путина

Приводить подробности состоявшегося интервью Дмитрий Песков отказался.



СМИ узнали о готовности СБУ к беспорядкам из-за Залужного

Как пишет «Украинская правда», объявление об отставке главнокомандующего ВСУ Залужного планировалось еще 2 февраля, но его отложили, поскольку СБУ опасалась, что в этот день начнутся беспорядки на улицах Киева



Верховная рада одобрила ужесточение мобилизации

Согласно этому проекту, военнообязанные должны будут явиться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней.



Генерал уволился из ФТС после скандального задержания

Олег Завгородний с коллегами отмечал командировку в ресторане калининградского отеля, где в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош и был задержан.



На АЭС «Фукусима-1» произошла утечка радиоактивной воды

Объем утечки радиоактивной воды составляет 5,5 тонны. Концентрация радиоактивных элементов достигла 22 млрд беккерелей.