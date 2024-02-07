В Самарской области на девяти участках трасс продлили запрет движения транспорта

В среду, 7 февраля, в Самарской области из-за продолжающейся непогоды продлили временный запрет движения для всех транспортных средств на нескольких автодорогах. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Так, проехать нельзя по участкам трассы М-5 «Урал» с 862 км по 1193 км, подъезд к Ульяновску с 296 по 328 км, подъезд к Самаре с 0 км по 12 км, подъезд к Оренбургу с 29 км по 129 км, подъезд к Оренбургу с 94 км по 128 км (старое направление).
Кроме того, движение остается закрытым и на трассах Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград с 17 по 25 км, Р-229 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград с 0 по 160 км, А-300 Самара-Большая Черниговка-граница с Республикой Казахстан с 23 по 195 км. Запрет движения продлили и на Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск подъезд к Самаре с 330 по 400 км. Здесь ограничения затрагивают Елховский и Красноярский районы.
Движение для всего транспорта ограничено как минимум до 23:00. Запреты могут снять при наступлении благоприятной погоды.