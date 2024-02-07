В Самарской области на девяти участках трасс продлили запрет движения транспорта

Кроме того, движение остается закрытым и на трассах Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград с 17 по 25 км, Р-229 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград с 0 по 160 км, А-300 Самара-Большая Черниговка-граница с Республикой Казахстан с 23 по 195 км. Запрет движения продлили и на Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск подъезд к Самаре с 330 по 400 км. Здесь ограничения затрагивают Елховский и Красноярский районы.