«Почта России» временно прекратила наземную доставку в 24 страны Европы

Генеральный директор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров подтвердил, что сейчас есть большие сложности с железнодорожными и автомобильными перевозками с перечисленными странами. По его словам, приостановка этих способов доставки грозит повышением стоимости из-за высокой стоимости авиадоставки. «Это вопрос стоимости и сроков. Понятно, что авиадоставка самая дорогая и самая быстрая, а автодоставка дешевле и дольше. Фактически все потребительские истории так ехали [автотранспортом], например зарубежные маркетплейсы и т. д. Но сейчас доля этих перевозок объективно очень сильно сократилась», — объяснил Бурмистров.