Морозы придут в Беларусь на смену оттепели

МИНСК, 7 фев — Sputnik. Морозы придут в Беларусь
Погоду в четверг в республике будет определять область повышенного атмосферного давления, которая была сформирована в холодной воздушной массе. Только ночью и утром по югу страны окажет влияние фронтальный раздел.
Ожидается, что будет без существенных осадков, только ночью и утром по югу республики прогнозируются кратковременное выпадение снега и дожди.
Ночью и утром в некоторых местах ожидаются слабые туман и гололед, а на дорогах гололедица. Столбик термометра ночью опустится до −1°С по юго-западу страны и до −14°С по северу Беларуси. А вот днем будет значительно теплее от −8°С до +2. Ожидается интенсивный рост атмосферного давления.
В пятницу в стране прогнозируется по югу и в отдельных районах Витебской области кратковременный и мокрый снег.
На отдельных участках дорог будет гололедица. Температура воздуха ночью составит от −1°С по юго-западу республики до −11°С по северо-востоку. Холоднее всего будет в северо-восточных регионах при прояснениях, там воздух охладится до −15°С. А вот днем термометр покажет от −5°С до +2°С.
В субботу погоду будет формировать атмосферной фронт, который смещается с Польши. По северу республики сохранится влияние области повышенного атмосферного давления.
В основном по юго-западу Беларуси ожидаются осадки, местами слабый гололед и налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица.
Температура воздуха минимальная ночью составит 0..-7°С, по северо-восточной половине −8..-13°С, при прояснениях до −18°С, максимально днем термометр покажет от −7°С по северо-востоку до +4°С по юго-западу республики.