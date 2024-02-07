Морозы придут в Беларусь на смену оттепели

На отдельных участках дорог будет гололедица. Температура воздуха ночью составит от −1°С по юго-западу республики до −11°С по северо-востоку. Холоднее всего будет в северо-восточных регионах при прояснениях, там воздух охладится до −15°С. А вот днем термометр покажет от −5°С до +2°С.