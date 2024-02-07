Штормовое почти во всех областях: в МЧС обратились к казахстанцам

Как сообщает ведомство,
«МЧС настоятельно рекомендует не выезжать в дальние поездки в период штормовых предупреждений, воздержаться от пеших путешествий на далекие расстояния».
Между тем, на официальном сайте ведомства опубликована информация, в каких регионах объявлено штормовое предупреждение.
Так, сегодня в Актюбинской области снег, ночью на севере, западе области ожидается сильный снег. Временами метель. Ветер юго-западный 15−20, порывы 23−28 м/с, днем на севере области временами 30 м/с и более.
В Костанае 8 февраля ожидается метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 15−20 днем порывы 23−28 м/с.
Также в Петропавловске
В Акмолинской области ожидаются осадки (ледяной дождь, снег), на западе области сильный снег. Ночью на западе, днем на большей части области метель, гололед. Временами метель, гололед.
В Кокшетау, между тем, ожидаются метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 15−20, утром и днем порывы 23−28 м/с.
9 февраля в Павлодарской области ожидаются снег, метель, днем гололед. Ветер юго-западный 15−20, порывы 23−28 м/с, юге, востоке области временами 30 м/с и более.
8 февраля ночью в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере, юге, в горных районах области гололед. Ночью в горных районах области низовая метель.
В Таразе 8 февраля ожидается гололед. 9 февраля ночью и утром туман. Ветер ночью 8 февраля с порывами 15−20, временами 23−28 м/с.
8 февраля ночью в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), на севере, западе, юге, в горных и предгорных районах области временами туман, гололед, на севере, в горных районах области низовая метель. Ветер юго-западный ночью на севере, западе, юге, в горных и предгорных районах области 15−20 м/с, на горных перевалах области ночью порывы 23−28, днем 15−20 м/с.
В Карагандинской области ночью на большей части, днем на севере ожидается метель. На юге, западе области ожидается гололед. Ветер юго-западный порывы 15−20 м/с, на западе, севере области временами 23−28 м/с.
В Караганде 8 февраля ожидается метель. Ветер юго-западный порывы 15−20 м/с.
8 февраля в области Ұлытау ночью на большей части, днем на севере ожидается метель. На севере, юге области ожидается гололед. Ветер юго-западный 15−20, на севере области временами порывы 23−28 м/с.
8 февраля на западе, севере, в центре области Абай ожидается низовая метель, днем гололед. Ветер южный, юго-западный на западе, севере, в центре области 15−20, порывы 23−28 м/с.
На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается метель, днем гололед. Ветер юго-восточный, южный на западе, севере, востоке области 15−20, днем порывы 23 м/с.
В Усть-Каменогорске 8 февраля утром и днем ожидается метель. Ветер юго-восточный, южный порывы 15−20 м/с.
8 февраля по Актюбинской области временами ожидается метель. На западе, юге области ожидается гололед. Ветер западный, юго-западный 15−20, ночью на большей части, днем на севере, в центре области порывы 23−28 м/с.
В Актобе 8 февраля ожидается метель. Ветер западный, юго-западный 15−20, порывы 25 м/с.
В горных районах Алматинской области ночью 8 февраля ожидается сильный снег. На юге, в горных районах области временами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный, на севере, в центре области порывы 15−20 м/с.
8 февраля ночью в горных районах области Жетісу ожидается сильный снег. На юге, в горных районах области временами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный, на севере, востоке области порывы 15−20 м/с.
Ночью 8 февраля на юге Кызылординской области ожидается гололед. Ветер юго-западный в центре области 15−20 м/с.
На севере, востоке Атырауской области завтра сохраняется гололед. Ветер юго-западный порывы 15−20 м/с.
В Мангистауской области ожидается ветер юго-западный на северо-западе, севере области порывы 15−20 м/с.
В Алматы завтра, 8 февраля, временами ожидается туман.
В Астане
В Туркестане 8 февраля ночью ожидается туман. Ветер юго-западный ночью порывы 15−20 м/с.
По информации «КазАвтоЖол», в связи с ухудшением погодных условий действует ограничение движения автотранспортных средств на 59 участках автодорог республиканского значения в 13 областях.
«По всей сети автодорог республиканского значения ограничение действует на 5973 км. Скопление транспорта на участке — 4 182 единиц (3598 грузовых, 584 легковых, 3 общественных). Дорожники КазАвтоЖол работают в усиленном режиме. На текущий час на автодорогах республиканского значения для проведения работ по зимнему содержанию задействовано 785 единиц специальной техники и 1420 человек».
Ранее в связи с объявленным штормовым предупреждением ДЧС Астаны обратился к жителям мегаполиса. Жителей Астаны просят быть бдительнее в связи с ухудшением погоды. С 7 по 9 февраля на территории мегаполиса ожидаются метель, гололед.