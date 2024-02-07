Штормовое почти во всех областях: в МЧС обратились к казахстанцам

В ближайшие два дня почти во всех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение. В МЧС обратились к казахстанцам с призывом не выезжать в дальнюю дорогу, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.