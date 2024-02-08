Фёдоров рассказал, как планируют праздновать юбилей Канта в Калининграде

В честь юбилея Иммануила Канта в Калининграде организуют многочисленные научно-популярные, просветительские и культурные мероприятия. Улицы города планируют украсить в фирменном стиле праздника. Об этом написал ректор БФУ имени Канта Александр Фёдоров в своём телеграм-канале. Центральным научным событием станет Международный Кантовский конгресс, который пройдёт в Калининграде с 22 по 24 апреля. Участие в мероприятии планируют принять более 600 учёных из России, Германии, США, Италии, Бразилии, Аргентины, Китая и других стран. Сейчас с заявками работает экспертная комиссия.
«Одновременно с конгрессом пройдут просветительские и культурные мероприятия как для академического сообщества, так и для жителей и гостей Калининграда. Тремя главными локациями, где развернутся основные события, станут Кафедральный собор, БФУ им. И. Канта, филиал Третьяковской галереи. Город будет украшен в фирменном стиле юбилея», — написал ректор.
В апреле 2024 года в Калининграде масштабно отметят 300 лет со дня рождения Иммануила Канта. К этому событию в городе планировали достроить и отремонтировать несколько крупных объектов. Среди них — благоустройство на острове Канта, музейный квартал и так далее.