Что можно и нельзя делать в Федоров день 8 февраля, который называют Поминальник

Православная церковь 8 февраля вспоминает святого Федора. В народе отмечают день Федора Студита, или Поминальника. Название возникло из-за того, что в указанный день ходили на кладбища и поминали родственников.
Что нельзя делать 8 февраля
Запрещено ссориться с соседями. Считается, что отношения не удастся наладить на протяжении долгого времени. Нельзя проводить день в одиночестве. Не подходит 8 февраля и для того, чтобы начать новые дела. Согласно приметам, они будут неудачными. А еще не следует веселиться. Предки верили, что нарушение запрета грозит слезами.
Что можно делать 8 февраля
По традиции, в Федоров день всегда варили гороховую кашу с маслом. Ее рекомендовалась съесть тем, кто празднует день рождения для того, чтобы быть здоровым. А еще 8 февраля обязательно поминали родственников и ходили на кладбища.
Согласно приметам, поющая синица предвещает мороз. В том случае, если Луна светит белым светом, то ожидается снегопад. Красное Солнце на закате предупреждает про морозную погоду на несколько дней.