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Что можно и нельзя делать в Федоров день 8 февраля, который называют Поминальник

Узнали приметы и запреты на 8 февраля, когда празднуют Федоров день.
Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 8 февраля вспоминает святого Федора. В народе отмечают день Федора Студита, или Поминальника. Название возникло из-за того, что в указанный день ходили на кладбища и поминали родственников.

Что нельзя делать 8 февраля

Запрещено ссориться с соседями. Считается, что отношения не удастся наладить на протяжении долгого времени. Нельзя проводить день в одиночестве. Не подходит 8 февраля и для того, чтобы начать новые дела. Согласно приметам, они будут неудачными. А еще не следует веселиться. Предки верили, что нарушение запрета грозит слезами.

Что можно делать 8 февраля

По традиции, в Федоров день всегда варили гороховую кашу с маслом. Ее рекомендовалась съесть тем, кто празднует день рождения для того, чтобы быть здоровым. А еще 8 февраля обязательно поминали родственников и ходили на кладбища.

Согласно приметам, поющая синица предвещает мороз. В том случае, если Луна светит белым светом, то ожидается снегопад. Красное Солнце на закате предупреждает про морозную погоду на несколько дней.