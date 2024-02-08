Что можно и нельзя делать в Федоров день 8 февраля, который называют Поминальник

Запрещено ссориться с соседями. Считается, что отношения не удастся наладить на протяжении долгого времени. Нельзя проводить день в одиночестве. Не подходит 8 февраля и для того, чтобы начать новые дела. Согласно приметам, они будут неудачными. А еще не следует веселиться. Предки верили, что нарушение запрета грозит слезами.