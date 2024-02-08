Места нет. В Батайске не будут строить долгожданную школу

Кстати, в Ростовской области такая проблема су­ще­ству­ет не только в Батайске. Например, в Аксае, где проживает около 50 тысяч человек, работают сегодня всего четыре школы. Правда, там уже возводят пятую. По плану она откроется в 2025 году. Строить начали ещё в 2017-м, но подрядчик попался недобросовестный — здание превратилось в недострой. И лишь в 2023 году нашёлся новый подрядчик и реконструкцию продолжили.