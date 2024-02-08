Места нет. В Батайске не будут строить долгожданную школу

Так, в батайском микрорайоне «Наливная» люди годами не могут добиться ни школы, ни хотя бы школьного автобуса. Местные жители обратились в rostov.aif.ru буквально с криком о помощи.
«Я переехала сюда в 2002 году. Тогда здесь было около 700 семей. Сейчас их в три раза больше. Почти в каждом доме есть дети, но школы в микрорайоне нет», — рассказывает местная жительница Анна Миронова.
По словам батайчан, когда-то в их районе была школа для начальных классов, но из неё сделали общежитие. Вдобавок в «Наливную» с 2017 года перестал ходить школьный транспорт. Дети добираются до учебного заведения на старом городском автобусе, который далеко не в лучшем состоянии.
Иногда на линию выходит машина с меньшей вместимостью. Тогда половина ребят остаются на остановке, опаздывают на занятия. А когда автобус ломается, дети идут пешком по семь километров. Некоторые из них учатся во вторую смену, поэтому возвращаются домой по тёмным улицам.
«Нет пешеходного перехода, тротуара. Как здесь ходить школьнику? Я работаю на полставки, чтобы водить ребёнка», — отметила Анна.
Жители много раз писали жалобы в различные инстанции, но им отвечают, что учебное заведение строить негде — места нет. А школьный автобус им невыгоден.
«Государство даёт здесь детям-сиротам жильё, значит, это жилой район, здесь должны быть транспорт и школа. Можно было бы выкупить участок и построить её. Хотя бы автобус предоставьте нормальный детям. Почему к нам такое отношение?» — задаются вопросом родители.
Кстати, в Ростовской области такая проблема существует не только в Батайске. Например, в Аксае, где проживает около 50 тысяч человек, работают сегодня всего четыре школы. Правда, там уже возводят пятую. По плану она откроется в 2025 году. Строить начали ещё в 2017-м, но подрядчик попался недобросовестный — здание превратилось в недострой. И лишь в 2023 году нашёлся новый подрядчик и реконструкцию продолжили.
Ответ из администрации Батайска: «Школьных автобусов в Батайске нет и не планируется. Транспортная доступность образовательных организаций обеспечивается городскими автобусными маршрутами с предоставлением социальных льгот обучающимся, проживающим в отдалённых районах. Строительство школы в микрорайоне “Наливная” не запланировано в связи с отсутствием подходящих, свободных от застройки земельных участков, находящихся в муниципальной собственности».