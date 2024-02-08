Ученые заявили, что Луна уменьшается

«За последние сотни миллионов лет окружность небесного тела уменьшилась примерно на 50 м, отчасти под действием земной гравитации и приливных сил», — отметили ученые.
НАСА опубликовало новое изображение спутника Юпитера Ио.
Луна внутри имеет довольно высокую температуру, ее ядро обладает расплавленной оболочкой, что делает ее склонной к сейсмической активности. По мере остывания она сжимается, то есть становится меньше в размерах. В результате охлаждения на ее хрупкой поверхности появляются надвиговые разломы и складки. Они вызывают сейсмические колебания, известные как лунотрясения, которые становятся все более регулярными.
Эксперты считают, что лунотрясения могут представлять потенциальную угрозу для персонала будущих пилотируемых миссий и создания постоянных станций.
В 2019 году в опубликованной работе старшего научного сотрудника Центра изучения Земли и планет Национального музея воздухоплавания и астронавтики (США) Тома Уоттерса говорится, что ученые получили первые доказательства того, что разломы на Луне становятся все активнее из-за лунотрясений и «некоторые из толчков могут быть довольно сильными, около пяти баллов по шкале Рихтера».