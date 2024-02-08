Ученые заявили, что Луна уменьшается

Луна внутри имеет довольно высокую температуру, ее ядро обладает расплавленной оболочкой, что делает ее склонной к сейсмической активности. По мере остывания она сжимается, то есть становится меньше в размерах. В результате охлаждения на ее хрупкой поверхности появляются надвиговые разломы и складки. Они вызывают сейсмические колебания, известные как лунотрясения, которые становятся все более регулярными.