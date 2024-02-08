Что произошло в Иркутске в ночь на 8 февраля 2024 года: последние новости

По данным на конец января, цены на автомобильное топливо в Иркутской области оставались неизменными. Однако в начале февраля стоимость дизельного топлива снизилась на 70 копеек и достигла отметки в 69,83 рубля за литр. Цены на остальные виды топлива остались прежними.
В Иркутске сотрудники полиции задержали голого пиромана в его день рождения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. Вечером 7 февраля на одной из улиц города мужчина, без одежды, поджег автомобиль. Полиция уже регистрировала случай поджога квартиры в Березовом, который был схож по описанию. Подозреваемый, обнаженный «пироман», затем посетил офисное помещение, где попытался поджечь мебель.
В микрорайоне Солнечный Иркутска буйный сосед с кувалдой набросился на дверь своей соседки — 64-летней женщины, которая работала репетитором на дому. Как утверждал сам дебошир, ему мешали спать.