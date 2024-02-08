Что произошло в Иркутске в ночь на 8 февраля 2024 года: последние новости

В Иркутске сотрудники полиции задержали голого пиромана в его день рождения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. Вечером 7 февраля на одной из улиц города мужчина, без одежды, поджег автомобиль. Полиция уже регистрировала случай поджога квартиры в Березовом, который был схож по описанию. Подозреваемый, обнаженный «пироман», затем посетил офисное помещение, где попытался поджечь мебель.