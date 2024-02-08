Отменить концерты Орбакайте и Арбениной рекомендовал глава Владивостока

Напомним, 5-го февраля мэрия Владивостока информировала общественность, что городские власти согласовывают только публичные мероприятия (с открытым доступом зрителей). В случае с мероприятиями, на которые продаются билеты частными организациями, зрители самостоятельно делают выбор : идти или нет, пользуясь своим конституционным правом.