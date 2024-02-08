Отменить концерты Орбакайте и Арбениной рекомендовал глава Владивостока

Глава Владивостока Константин Шестаков направил письмо организаторам концертов Кристины Орбакайте и Дианы Арбениной с рекомендацией отменить проведение этих шоу в городе. Об этом сообщил официальный Telegram-канал «МЦУ Владивостока».
Как информирует паблик, основанием для рекомендации стало официальное обращение общероссийского общественного движения «Культурный фронт России» с требованием об отмене выступлений в Городе воинской славы Владивостоке данных артисток.
Пресс-служба мэрии отмечает, что окончательное решение об отмене выступлений, с учетом всех обстоятельств и общественного мнения, должны принять сами организаторы концертов.
Напомним, 5-го февраля мэрия Владивостока информировала общественность, что городские власти согласовывают только публичные мероприятия (с открытым доступом зрителей). В случае с мероприятиями, на которые продаются билеты частными организациями, зрители самостоятельно делают выбор: идти или нет, пользуясь своим конституционным правом.
5-го февраля выступления Орбакайте отменили в Красноярске и Иркутске. Ранее после обращения общественников был отменен концерт певицы в Улан-Удэ.