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Отменить концерты Орбакайте и Арбениной рекомендовал глава Владивостока

Ранее мэрия отмечала, что деятельность артистки соответствует законодательству.
Источник: Аргументы и факты

Глава Владивостока Константин Шестаков направил письмо организаторам концертов Кристины Орбакайте и Дианы Арбениной с рекомендацией отменить проведение этих шоу в городе. Об этом сообщил официальный Telegram-канал «МЦУ Владивостока».

Как информирует паблик, основанием для рекомендации стало официальное обращение общероссийского общественного движения «Культурный фронт России» с требованием об отмене выступлений в Городе воинской славы Владивостоке данных артисток.

Пресс-служба мэрии отмечает, что окончательное решение об отмене выступлений, с учетом всех обстоятельств и общественного мнения, должны принять сами организаторы концертов.

Концерты обеих певиц по планам организаторов должны пройти в КСК «Фетисов Арена». Выступление Кристины Орбакайте запланировано на 19 марта. У Дианы Арбениной — шоу 27 февраля.

Напомним, 5-го февраля мэрия Владивостока информировала общественность, что городские власти согласовывают только публичные мероприятия (с открытым доступом зрителей). В случае с мероприятиями, на которые продаются билеты частными организациями, зрители самостоятельно делают выбор: идти или нет, пользуясь своим конституционным правом.

5-го февраля выступления Орбакайте отменили в Красноярске и Иркутске. Ранее после обращения общественников был отменен концерт певицы в Улан-Удэ.