Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Под ногами снежная каша: в Новосибирске на термометрах держится 0 градусов

8 февраля в Новосибирске потеплеет до 0 градусов.
Сейчас в Ричмонде: +7° 2 м/с 45% 765 мм рт. ст. +7°
Источник: Комсомольская правда

Теплая неделя в Новосибирске продолжается. Ночью на 8 февраля температура повысится до −7…-9 градусов, а днем будет 0…-2. К слову, к вечеру синоптики прогнозируют небольшое похолодание.

— Будет облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Порывы южного ветра усилятся до 5−10 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

По Новосибирской области ночью температура поднимется до −4…-9 градусов, но кое-где еще будет оставаться до −19. Днем — до −4…-1. Дороги засыплет снегом, но по востоку будет преимущественно без осадков. При прояснениях изморозь. На дорогах местами гололедица.