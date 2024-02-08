Под ногами снежная каша: в Новосибирске на термометрах держится 0 градусов

Теплая неделя в Новосибирске продолжается. Ночью на 8 февраля температура повысится до −7…-9 градусов, а днем будет 0…-2. К слову, к вечеру синоптики прогнозируют небольшое похолодание.
— Будет облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Порывы южного ветра усилятся до 5−10 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.
По Новосибирской области ночью температура поднимется до −4…-9 градусов, но кое-где еще будет оставаться до −19. Днем — до −4…-1. Дороги засыплет снегом, но по востоку будет преимущественно без осадков. При прояснениях изморозь. На дорогах местами гололедица.