Под ногами снежная каша: в Новосибирске на термометрах держится 0 градусов

По Новосибирской области ночью температура поднимется до −4…-9 градусов, но кое-где еще будет оставаться до −19. Днем — до −4…-1. Дороги засыплет снегом, но по востоку будет преимущественно без осадков. При прояснениях изморозь. На дорогах местами гололедица.