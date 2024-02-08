В Хабаровске учительница оскорбляла детей и угрожала устроить им ад

В Хабаровске учительница иностранного языка оскорбляла учеников начальной школы и угрожала устроить им ад, если станет классным руководителем. Педагога привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
«Ты чего смелая такая? Скоро начнётся пятый класс, а там всё будет вообще по-другому. Прикинь, если я классным руководителем вашим стану? Вот это сюрприз будет, да? А это очень вероятно. И тогда добро пожаловать в ад, детишки», — говорит преподавательница на аудиозаписи со скандального урока, которая 1 февраля разошлась в городских пабликах.
По факту произошедшего районная прокуратура провела проверку, по результатам которой было вынесено представление. За псхологическое давление и грубые выражения в адрес учеников на учительницу наложили дисциплинарное взыскание.
«Приняты меры к недопущению подобных нарушений», — прокомментировали в надзорном ведомстве.