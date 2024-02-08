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В Красноярске появится новая детская школа искусств на 800 мест

Началось проектирование будущей школы искусств в Северном.
Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В Красноярске проектируют новую детскую школу искусств. Об этом сообщили в мэрии.

Школа искусств вместимостью 800 человек будет располагаться в Северном между улицами Авиаторов, 9 мая и Петра Ломако. Дети будут обучаться хореографии, музыке, изобразительному, декоративно-прикладному искусству.

В музыкальном блоке проектировщику необходимо предусмотреть малый камерный и концертный залы не менее чем на 350 посадочных мест — с роялем, звукотехническим и световым оборудованием. Также должны быть помещения для хора, концертмейстерского и оркестрового классов.

В хореографическом блоке будет запроектирован балетный зал со специализированным напольным покрытием, станками вдоль трех стен и зеркалами. Рядом расположатся костюмерные, раздевалки и душевые.

В блоке изобразительного и декоративно-прикладного искусства проектировщику поставлена задача предусмотреть выставочный зал, учебные аудитории со стеллажами и мебелью для хранения работ учащихся, а также помещение с муфельной печью для обжига глины, оборудованное вытяжной системой.

Источники финансирования, а также сроки возведения школы искусств будут определяться по результатам проектирования.

На проектирование заложено более 28 млн рублей. Необходимые инженерные изыскания должны быть выполнены до конца ноября 2024 года, также к этому времени должно быть получено одобрение проектно-сметной документации от госэкспертизы.

Ранее сообщалось о том, что красноярский архитектор рассказал, как можно решить проблему нехватки школ в городе.

строительство
образование