В Красноярске появится новая детская школа искусств на 800 мест

В Красноярске проектируют новую детскую школу искусств. Об этом сообщили в мэрии.
Школа искусств вместимостью 800 человек будет располагаться в Северном между улицами Авиаторов, 9 мая и Петра Ломако. Дети будут обучаться хореографии, музыке, изобразительному, декоративно-прикладному искусству.
В музыкальном блоке проектировщику необходимо предусмотреть малый камерный и концертный залы не менее чем на 350 посадочных мест — с роялем, звукотехническим и световым оборудованием. Также должны быть помещения для хора, концертмейстерского и оркестрового классов.
В хореографическом блоке будет запроектирован балетный зал со специализированным напольным покрытием, станками вдоль трех стен и зеркалами. Рядом расположатся костюмерные, раздевалки и душевые.
Источники финансирования, а также сроки возведения школы искусств будут определяться по результатам проектирования.
На проектирование заложено более 28 млн рублей. Необходимые инженерные изыскания должны быть выполнены до конца ноября 2024 года, также к этому времени должно быть получено одобрение проектно-сметной документации от госэкспертизы.
Ранее сообщалось о том, что красноярский архитектор рассказал, как можно решить проблему нехватки школ в городе.