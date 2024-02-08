В Красноярске появится новая детская школа искусств на 800 мест

В музыкальном блоке проектировщику необходимо предусмотреть малый камерный и концертный залы не менее чем на 350 посадочных мест — с роялем, звукотехническим и световым оборудованием. Также должны быть помещения для хора, концертмейстерского и оркестрового классов.