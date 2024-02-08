Без десерта: в Приморье снова изготовили сладости с кишечной палочкой

Тот же производитель в январе уже сдавал на исследование пробу, взятую от домашнего мороженого. Тогда также были зафиксированы бактерии кишечной палочки и ещё большее превышение уровня общей бактериальной обсемененности — в 22 раза. Специалисты говорят, что новое появление бактерии могло случиться из-за нарушения ветеринарно-санитарных правил на производстве, несоблюдении условий транспортировки или хранения продукции. Кроме того, не исключена возможность нарушений непосредственно на производстве.



Информация о выявлениях внесена в автоматизированную систему (АС) в области ветеринарии «Веста», а кроме того доведена и до заказчика исследования.