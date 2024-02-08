«На улице потеплело, куда так топите?»: красноярцы жалуются на слишком горячие батареи в квартирах

В СГК также напомнили, что жители могут сами перекрыть батареи в квартире, но общедомовой прибор учета все равно посчитает расход тепла. Чтобы этого не случилось, УК по их просьбе должна отрегулировать внутридомовое оборудование и обеспечить комфортную температуру в каждой квартире.