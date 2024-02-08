«На улице потеплело, куда так топите?»: красноярцы жалуются на слишком горячие батареи в квартирах

С приходом в Красноярск потепления жители просят энергетиков убавить отопление. Некоторые горожане говорят, что в их квартирах стало жарко и им приходится открывать окна, при этом начисления за отопления продолжаются. В итоге «деньги в окно выдувает», сетуют красноярцы.
Опасаясь, что им придут платежки с большими суммами за невостребованную услугу, они просят отрегулировать подачу тепла.
«“Куда так топите?”. Такой вопрос нам задают горожане с наступлением теплой погоды», — рассказали в СГК.
«Все наши ТЭЦ работают строго по графику с учетом почасового прогноза погоды, тепло и горячую воду подаем до границ дома, — говорят в компании. — Температуру внутри здания настраивают сотрудники УК: к ним нужно обращаться в первую очередь».
В СГК также напомнили, что жители могут сами перекрыть батареи в квартире, но общедомовой прибор учета все равно посчитает расход тепла. Чтобы этого не случилось, УК по их просьбе должна отрегулировать внутридомовое оборудование и обеспечить комфортную температуру в каждой квартире.
Синоптики спрогнозировали в Красноярске оттепель с дождем к выходным.