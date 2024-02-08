Как правильно ухаживать за полостью рта?

Чистить зубы следует два раза в день: утром и вечером перед сном. Важно чистить зубы вертикальными выметающими движениями, от десны к режущему краю зуба. Горизонтальные движения приведут к скоплению налёта в межзубных углублениях и повышению чувствительности. Жевательные поверхности зубов очищайте горизонтальными движениями от задних зубов к передним. Допускаются движения вперёд-назад. Сначала нужно чистить дальние зубы верхней челюсти, затем передние, после чего приступать к чистке зубов нижней челюсти. Закончить следует массажем дёсен и чисткой языка.