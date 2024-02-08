Как правильно ухаживать за полостью рта?

Научно доказано, что плохой уход на полостью рта и больные зубы могут привести к различным болезням.
Медики уверяют, что заболевания полости рта могут привести к более серьёзным другим заболеваниям организма. Так, японские учёные доказали, что наличие невылеченного кариеса может влиять на нейроны и приводить к ухудшению памяти.
Хронические заболевания полости рта могут стать провоцирующим фактором к развитию ревматизма и пиелонефрита, а наличие постоянного источника инфекции во рту способствует более сильной восприимчивости к простудным заболеваниям.
Заведующая отделом «Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики» Наталья Шаповалова говорит, что на осмотре врач-стоматолог может определить, какие хронические заболевания есть у пациента. Например, по рецидивирующим проблемам с дёснами можно заподозрить сахарный диабет или нарушение работы кишечника.
Как ухаживать за полостью рта?
Просто ежедневно чистить зубы уже недостаточно. В здоровье зубов большую роль играет гигиена полости рта, которая предотвращает заболевания. Она бывает профессиональной в стоматологии и индивидуальной дома. Проходить чистку зубов у стоматолога рекомендуется два раза в год. Регулярный и правильный домашний уход за зубами снижает риск кариеса на 80%.
Также важно соблюдать следующие правила:
Чистить зубы следует два раза в день: утром и вечером перед сном. Важно чистить зубы вертикальными выметающими движениями, от десны к режущему краю зуба. Горизонтальные движения приведут к скоплению налёта в межзубных углублениях и повышению чувствительности. Жевательные поверхности зубов очищайте горизонтальными движениями от задних зубов к передним. Допускаются движения вперёд-назад. Сначала нужно чистить дальние зубы верхней челюсти, затем передние, после чего приступать к чистке зубов нижней челюсти. Закончить следует массажем дёсен и чисткой языка.
Используйте зубную щётку подходящей вам формы и жёсткости. Щётку нужно менять ежемесячно или раз в 2−3 месяца. После каждой процедуры чистки зубов щётку нужно помыть с мылом. Никогда не давать свою зубную щетку и не брать чужую даже у членов своей семьи.
Язык также нуждается в чистке, так как на нём скапливается много микроорганизмов (двигайтесь от корня к кончику).
Используйте зубную нить для очищения межзубного пространства.
В завершение процесса можно прополоскать рот ополаскивателем.
Как курение вредит полости рта?
Одним из наиболее неприятных последствий курения является быстрое разрушение костной ткани челюстей, что приводит к нарушению фиксации зуба в лунке и, в конце концов, к его выпадению. У курильщиков более интенсивно образуется зубной камень и темнеют зубы.
Среди курильщиков старше 65 лет в два раза чаще встречается полное отсутствие зубов, чем у их некурящих ровесников. Импланты у курящих тоже приживаются и функционируют гораздо хуже. Также курение является одной из наиболее частых причин возникновения рака слизистой оболочки полости рта, губы и языка.