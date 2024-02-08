На въезде во Владивостоке установили статусный знак «Молодежной столицы России»

Во Владивостоке наглядно задокументировали недавно полученный статус молодёжной столицы России. Теперь на въезде в приморскую столицу возле стелы красуется новый дорожный знак, сообщает ИА PrimaMedia.
Памятную табличку установили специалисты дорожной службы совместно с представителями студенческих отрядов ВВГУ и ТГМУ. В течение текущего года планируется поставить еще несколько аналогичных знаков.
Отметим, глава Владивостока Константин Шестаков считает, что данный статус дает большие перспективы для Дальнего Востока. В городах-победителях в 2024 году планируют проведение мероприятий федерального масштаба.
Напомним, в декабре прошлого года Владивосток и Москва получили звание «Молодежная столица России» (12+) на 2024 год по результатам народного голосования и экспертной оценки. Всего за победу боролись пять городов: Владивосток, Красноярск, Омск, Москва и Мурманск.