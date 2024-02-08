На въезде во Владивостоке установили статусный знак «Молодежной столицы России»

Напомним, в декабре прошлого года Владивосток и Москва получили звание «Молодежная столица России» (12+) на 2024 год по результатам народного голосования и экспертной оценки. Всего за победу боролись пять городов: Владивосток, Красноярск, Омск, Москва и Мурманск.