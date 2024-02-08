Цветы и медведи на 14 февраля в Хабаровске: цены и какие букеты дарить знакам зодиака

День всех влюбленных 2024 не за горами. Вот-вот романтическое настроение окутает Хабаровск, словно февральский снег устилает дороги и дома. И конечно, какой же подарок без ароматных и красочных цветов. Мой давний знакомый Михаил считает, что цветы — это лишняя трата денег и вообще они не живые, а вот моя подруга Юлия и муж Андрей говорят, что цветы нужно дарить чаще — они дарят улыбку и поднимают уровень дофамина. И пусть скромный или шикарный букет простоит всего три дня, зато порадует.