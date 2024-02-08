Цветы и медведи на 14 февраля в Хабаровске: цены и какие букеты дарить знакам зодиака

День всех влюбленных 2024 не за горами. Вот-вот романтическое настроение окутает Хабаровск, словно февральский снег устилает дороги и дома. И конечно, какой же подарок без ароматных и красочных цветов. Мой давний знакомый Михаил считает, что цветы — это лишняя трата денег и вообще они не живые, а вот моя подруга Юлия и муж Андрей говорят, что цветы нужно дарить чаще — они дарят улыбку и поднимают уровень дофамина. И пусть скромный или шикарный букет простоит всего три дня, зато порадует.
Что же сейчас предлагают в магазинах Хабаровска, и по какой цене нынче веточка розы, хризантемы или альстромерии.
Прежде чем купить букет лично или заказать его на сайте, для начала разберемся — какие цветы идеально подходят для подарка любимым. Ведь в народе сложились свои приметы о растениях. К тому же, по утверждениям астрологов, каждое растение имеет свою энергетику, подходящую или не подходящую для определенного знака зодиака. Знание астрологических азов позволяет подарить букет в знак восхищения, любви, благодарности или уважения.
Цветы на 14 февраля разным знакам зодиака 2024
Цветы для Овна
Овен оценит подарок из лилий, орхидей и роз, которые относятся к стихии Огня. Как уверяют астрологи, они могут привлечь в жизнь любовь и благосостояние, защитят от врагов. Не нужно дарить нарциссы, хризантемы и ромашки.
Цветы для Тельца
Представителям этого знака зодиака удачу принесут роза и мак, счастье — лилии и ландыши. Учтите, что и мужчины любят цветы и тоже ценят роскошь и детали, поэтому уделите внимание оформлению.
Цветы для Близнеца
Им подходят нарциссы, жасмин и другие простые сорта. В букеты включите соцветия и больше зелени.
Цветы для Рака
Ракам подойдут все белые цветы, желательно — ландыши, розы и нарциссы. Пионы и ромашки не их цветы.
Цветы для Льва
Людям с сильной энергетикой для привлечения финансов и удачи подберите розы и георгины, пионы и гладиолусы. Низкая совместимость с темпераментом Львов у тюльпанов и орхидей.
Цветы для Девы
Женственному и элегантному знаку подойдет букет из астр, гвоздик и маков. Предпочтение отдавайте светлым тонам, которые ассоциируются со спокойствием.
Цветы для Весов
Весам нужно дарить фиалки, лилии и астры любых оттенков. Они принесут успех в карьере и богатство. От ирисов и гладиолусов лучше отказаться.
Цветы для Скорпиона
У скорпионов сильная энергетика и сложный характер, им подойдут колючие растения. Например, розы или бегонии. Можно цветущий кактус.
Цветы для Стрельца
Любят розы, но предпочтительно дарить гвоздики и флоксы. Состояние расслабленности подарят лилии и крокусы.
Цветы для Козерога
Они оценит растения, добавляющие стойкости в сложных ситуациях и гармонию. Дарите им белые георгины, тюльпаны и лилии. Можно розы, но не все их любят.
Цветы для Водолея
Они обрадуются букетам из роз, тюльпанов и нарциссов. Также для него приемлемы орхидеи и фиалки. Запретов при подборе астрология не дает.
Цветы для Рыбы
Для этого романтичного знака подойдут фиалки и пионы, обрамленные нежной упаковкой, открыткой.
Букеты в магазинах Хабаровска ко Дню всех влюбленных 2024
Цветы в День святого Валентина 2024, как и перед 8 марта, скоро станут самой обсуждаемой темой в Хабаровске. Купить букеты из роз, хризантем, лилий не так и трудно, было бы желание, как говорится.
Цветочные магазины в Хабаровске ежедневно обновляют композиции, закупая растения и в горшках. Продавцы уже готовятся к предпраздничному ажиотажу, ведь в это время выручка просто колоссальная. Главное — не упустить момент и закупить, то, что в спросе. Рынок цветов в Хабаровске радует разнообразием.
Теперь давайте сориентируемся по ценам, ассортименту, представленному в магазинах и салонах в Хабаровске.
Если вы все-таки решили подарить любимой скромную розу, то, например, в популярном в городе магазине, вам она обойдется от 150 до 250 рублей за штуку. Зависит от цвета и качества растения. Например, белые, розовые и бордовые цветы по одной цене — 150 рублей. Радужная и кустовая роза — от 200 до 320 рублей. Длинная роза — 80 сантиметров, обойдется в 270 рублей. Букеты из популярных роз в среднем от 1500 и до 53 тысяч рублей. В последнем 101 роза. Роза в горшке — до 1200 рублей.
Самые щедрые мужчины порой выкладывают от 32 тысяч за такие объемные композиции как: «Взрыв эмоций» или «Пламя любви». Либо дарят охапку роз в виде сердца «Моя вселенная» за 27 500 рублей.
Букеты из роз в популярном магазине «Эдем» стоят от 3300 до 30 тысяч рублей.
Теперь поговорим о чутких хризантемах. Эти нежные цветы тоже в почете у прекрасного пола. За одну веточку вы отдадите от 200 рублей. Букеты из хризантем стоят от 2300 до 28 тысяч рублей. Например, композиция из хризантем «Сердце любви» в одном из известных салонов стоит 28 000, а «Титан» — 11 500.
Охапка лилий обойдется вам в 3 300 рублей. Букет цветов в виде сердца с мишкой в 10 000 рублей и выше. В стоимость каждого букета чаще всего включено праздничное оформление — бумага и ленты. Букет ромашек — 2800 рублей.
На сайтах и в социальных сетях часто встречаются букеты из сухоцветов. Многие считают, что они могут неплохо сойти за традиционные цветы, только еще благоухающие растения со временем завянут, а вот сухоцветы будут радовать очень долго. Коробка или букет из сухоцветов от 1000 до 2500 рублей.
Открытки — от 150 до 250 рублей. Напишите любовное послание тому, кому вы хотели бы признаться в любви, и расскажите, почему этот человек для вас очень важен.
Также продавцы вам предложат воздушные шары — цена за один от 150 рублей.
Более бюджетные варианты в качестве подарка предлагают из растений в горшках. К примеру, орхидеи — их часто преподносят в качестве живой и долговечной «валентинки». Стоит такой подарок от 1200 рублей.
Можно выбрать такой подарок как: Красула хобит в горшке за 1234 рубля. Из-за внешнего сходства листьев с монетками и произошло народное название крассулы — денежное дерево. Она растет медленно и сама, без участия человека, формирует узловатый стебель интересной бонсайной формы. Цветок часто используют для создания бонсай.
Также предлагают Ардизию — это самый яркий представитель семейства Мирсиновых. Листья расположены густо, многоярусно. Цветет мелкими белыми или розовыми цветочками с легким ароматом. Стоит 3700 рублей. Предложений масса, главное, что вы сами пожелаете и на сколько ваш кошелек большой.
Традиционно цены в предпраздничные дни поднимают на 20−30 рублей на одни только розы. Это связано с тем, что оптовики к празднику отпускают продукцию дороже. По данным Хабаровской таможни, в прошлом году самыми популярными в День святого Валентина стали розы, орхидеи, антуриумы, альстремерии. Ближе к 8 марта к ним добавляются поставки тюльпанов.
Можно уже сейчас сделать предзаказ на сайте любого цветочного магазина, но самый доступный вариант на День всех влюбленных 2024 — это забежать в любой цветочный ларек или купить прямо из машины на ваш выбор.