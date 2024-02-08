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Учёные из Новосибирска вырастили «мини-мозги» для изучения генетических мутаций

Первые результаты показали, что удаление элементов генома причиняет довольно серьезные последствия.
Источник: Freepik

Ученые из Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН (ИЦиГ СО РАН) в Новосибирске вырастили в пробирке мини-мозги для изучения мутаций. Об этом сообщила пресс-служба института.

Были созданы церебральные 3D-органоиды, которые по своей структуре схожи с человеческими тканями, для исследования влияния процесса выключения определенных элементов генома на умственные способности человека. Основная цель эксперимента заключается в изучении мутаций в гене контактин-6 (CNTN6) и его воздействии на развитие умственной отсталости.

Ученые утверждают, что HAR-элементы стали одним из основных механизмов эволюции мозга, обусловив развитие у человека способности к речи и мышлению.

Первые результаты показали, что удаление элементов генома причиняет довольно серьезные последствия. Группа ученых под руководством Татьяны Шнайдер намерена продолжить свои исследования за счет гранта, чтобы лучше понять механизмы формирования патологий и найти способы их предотвращения.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирском госуниверситете создали вакуумный аспиратор для заживления ран.

наука