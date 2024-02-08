Учёные из Новосибирска вырастили «мини-мозги» для изучения генетических мутаций

Ученые из Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН (ИЦиГ СО РАН) в Новосибирске вырастили в пробирке мини-мозги для изучения мутаций. Об этом сообщила пресс-служба института.
Были созданы церебральные 3D-органоиды, которые по своей структуре схожи с человеческими тканями, для исследования влияния процесса выключения определенных элементов генома на умственные способности человека. Основная цель эксперимента заключается в изучении мутаций в гене контактин-6 (CNTN6) и его воздействии на развитие умственной отсталости.
Ученые утверждают, что HAR-элементы стали одним из основных механизмов эволюции мозга, обусловив развитие у человека способности к речи и мышлению.
Первые результаты показали, что удаление элементов генома причиняет довольно серьезные последствия. Группа ученых под руководством Татьяны Шнайдер намерена продолжить свои исследования за счет гранта, чтобы лучше понять механизмы формирования патологий и найти способы их предотвращения.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирском госуниверситете создали вакуумный аспиратор для заживления ран.