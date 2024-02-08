Учёные из Новосибирска вырастили «мини-мозги» для изучения генетических мутаций

Ученые из Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН (ИЦиГ СО РАН) в Новосибирске вырастили в пробирке мини-мозги для изучения мутаций. Об этом сообщила пресс-служба института.

Были созданы церебральные 3D-органоиды, которые по своей структуре схожи с человеческими тканями, для исследования влияния процесса выключения определенных элементов генома на умственные способности человека. Основная цель эксперимента заключается в изучении мутаций в гене контактин-6 (CNTN6) и его воздействии на развитие умственной отсталости.