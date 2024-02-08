В октябре 2023 года работники отделения скорой помощи Ванинской центральной районной больницы записали видео с просьбой восстановить их законные права. Врачам приходилось работать по несколько суток без отдыха, получая обычную зарплату. Администрация больницы не оплачивала им сверхурочные, поэтому медики пошли на решительный шаг в надежде переломить ситуацию в свою сторону. — Из-за дефицита кадров мы работали на полторы-две ставки в месяц. Работали по двое суток подряд, чтобы люди не остались без помощи. В результате у нас образовались сверхурочные часы, которые должны оплачиваться в двойном размере. Но нам их не платили, — рассказывал один из работников. Так продолжалось несколько лет, пока у врачей не лопнуло терпение. Они отказались брать сверхурочные часы, сохранив только одну ставку. Этим поступком они хотели показать истинную ситуацию с кадрами в отделении скорой помощи. Но медики признались, что готовы вернуться к прежнему режиму работы, если администрация больницы поймет и исправит ошибку. Прокуратура не оставила эту историю без внимания и начала проверку. Как выяснилось, сверхурочные часы сотрудникам действительно не оплачивались. — Прокурором Ванинского района внесено представление главврачу больницы. По результатам его рассмотрения работодатель оплатил сверхурочные часы переработки за третий квартал 2023 года, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края. Чтобы добиться оплаты переработок за 2022 год, пришлось направлять иски в суд. При их рассмотрении работодатель добровольно выплатил задолженность. Но проверка коснулась не только оплаты труда. В видеообращении врачи также рассказали о сокращении штата в скорой. По их словам, из-за этого в поселках Ванино, Октябрьский, Токи, Монгохто и Датта с общей численностью населения 27 тысяч человек осталась одна бригада. Тогда главврач больницы Андрей Максаков назвал эту информацию фейковой. По его словам, число сотрудников скорой не менялось. — В ходе проверки информация о сокращении штата работников не подтвердилась, — уточнила «КП» — Хабаровск" старший помощник прокурора Хабаровского края по работе со СМИ Анна Исаева. Чтобы таких ситуаций больше не повторилось, сотрудники ведомства провели встречу с работниками больницы. Врачам рассказали об их пенсионных и трудовых правах, нарушение которых влечет ответственность.