Страшная опасность подстерегает приморцев у моря

С 2023 года число атак акул, закончившихся гибелью людей, увеличилось вдвое по сравнению с 2022-м. В Приморском крае уже были случаи нападения морских хищниц на отдыхающих. Поэтому на море в этом году надо быть предельно внимательными и осторожными.
Согласно исследованию Флоридского университета (США), в 2023 году в мире было зафиксировано 120 нападений акул на человека. Тяжесть последствий с гибелью жертв возросла вдвое. В примерно половине случаев — в 69 — акул не провоцировали. 22 раза люди сами пытались вступить с ними в контакт. Для 10 человек такая встреча закончилась гибелью.
В Приморье случаи появления акул, в том числе крупных — белых и акул-молотов — в 2023 году отмечались несколько десятков раз.
В прошлом году на пляжах в Приморье обошлось без трагических последствий. Хотя за несколько лет до этого известны случаи, когда акулы в акватории Приморья откусывали человеку руки и наносили другие тяжёлые травмы.