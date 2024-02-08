Страшная опасность подстерегает приморцев у моря

Согласно исследованию Флоридского университета (США), в 2023 году в мире было зафиксировано 120 нападений акул на человека. Тяжесть последствий с гибелью жертв возросла вдвое. В примерно половине случаев — в 69 — акул не провоцировали. 22 раза люди сами пытались вступить с ними в контакт. Для 10 человек такая встреча закончилась гибелью.