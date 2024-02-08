Синоптик объяснил обилие грядущих осадков в Свердловской области

В Свердловской области продолжится выпадение снега. Синоптик Алексей Пулин объяснил, с чем связано такое обилие осадков в регионе.
— Ночью и в первой половине дня [8 февраля, — Прим. ред.] они будут связаны с заполняющимся над регионом циклоном, а вечером 8 февраля — с атмосферным фронтом приближающегося с запада очередного циклона («Ольга»), — пишет синоптик в своем telegram-канале.
Предполагается, что 8 февраля за сутки выпадет до 3−8 мм осадков. В восточной части региона показатель может достигнуть 2 мм, а в Екатеринбурге — от 3 до 5 мм. С начала февраля в городе выпало три четверти месячной нормы снега.
В Свердловской области 8 февраля ночью ожидаются температуры от −7..-12 градусов на севере до −14..-16 градусов по Цельсию на юге. Днем температуры будут варьироваться от −4 до — 9 градусов.
В Екатеринбурге 8 февраля будет облачная погода, снег от небольшого до умеренного, юго-восточный ветер от 3 до 8 метров в секунду. Температура ночью составит от −7 до −9 градусов, а днем — от −6 до −8 градусов по Цельсию.
Уже 9 февраля ожидаются температуры от −9 днем до −11 градусов ночью, 10 февраля — от −17 до — 14 градусов, а в воскресенье 11 февраля — от −12 градусов днем до −16 градусов ночью.