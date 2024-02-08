Синоптик объяснил обилие грядущих осадков в Свердловской области

Предполагается, что 8 февраля за сутки выпадет до 3−8 мм осадков. В восточной части региона показатель может достигнуть 2 мм, а в Екатеринбурге — от 3 до 5 мм. С начала февраля в городе выпало три четверти месячной нормы снега.