С Монголии и Китая на Приморье движется снег

О том, что к середине февраля в Приморье потеплеет, сообщал и главный синоптик края Борис Кубай. По его словам, с 10 по 15 февраля, например, максимальная температура воздуха приблизится к 0 градусам в целом ряде регионов. А ближе к концу декады значения вернутся к показателям, установленным в начале февраля. Не исключено и выпадение снега — в середине декады.