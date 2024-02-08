С Монголии и Китая на Приморье движется снег

В пятницу, 9 февраля, с районов Монголии и Китая подойдет новая высотная ложбина, и вновь на севере Приморья пройдет небольшой снег, сообщает ИА PrimaMedia. По данным «Примгидромета», при этом в крае продолжится потепление. Морозы ночью ослабеют на 1−4 градуса, а днем воздух прогреется до −2…-8 °С, на юге и побережье и вовсе ожидаются оттепели до +3 °С.
Как сообщалось ранее, уже сегодня в дальневосточной столице стало теплее на 1−2 градуса. В целом в Приморье 8 февраля ожидались плюсовые температуры в некоторых районах края.
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В пятницу тенденция на спокойную погоду сохранится. Ночные температуры, к слову, почти не изменятся, самый максимум достигнет 0…-3 °С.
О том, что к середине февраля в Приморье потеплеет, сообщал и главный синоптик края Борис Кубай. По его словам, с 10 по 15 февраля, например, максимальная температура воздуха приблизится к 0 градусам в целом ряде регионов. А ближе к концу декады значения вернутся к показателям, установленным в начале февраля. Не исключено и выпадение снега — в середине декады.