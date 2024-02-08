В Новокузнецке отключат тепло в десятках домах и социальных объектах

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов предупредил жителей о временном отключении и снижении тепла. Тепловые узлы нужно перекрыть из-за повреждения на тепломагистрали в Заводском районе.
«Сегодня ночью по улице Тореза обнаружен дефект на трубопроводе диаметром 500 мм. На месте работают 3 аварийно-восстановительные бригады, задействовано 8 единиц спецтехники. Для проведения неотложных работ будет отключена подача тепла в 27 жилых домах, 4 детских садах, 1 школе и 13 других объектах», — сообщает глава города.
Полный список объектов под отключение тепла и снижение температуры здесь. Среди них Детские сады на ул. Тореза, 39а, Клименко, 27а, 27б, 27 В, школа на ул. Клименко, 7а, некоторые дома на ул. Клименко и Тореза.
Ещё 32 жилых дома, 2 детских сада и 1 школа будут получать тепло на пониженных параметрах. Сейчас в Новокузнецке −18°С, в течение дня прогнозируется потепление до −2°С.