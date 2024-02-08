В Новокузнецке отключат тепло в десятках домах и социальных объектах

Полный список объектов под отключение тепла и снижение температуры здесь. Среди них Детские сады на ул. Тореза, 39а, Клименко, 27а, 27б, 27 В, школа на ул. Клименко, 7а, некоторые дома на ул. Клименко и Тореза.