В Севастополе в четверг сотни абонентов останутся без света

С 09:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии на улицах Композиторская, Изумрудная, Морпортовская, Бирюзовая, Авиационная, Ольховая, Арцеулова, Адмирала Грейга, Штурвальная, а также в садовых товариществах «Волга», «Ромашка», «Фрегат» «Благодатный».



Также в указанный промежуток времени света не будет в Севастополе по улицам Коралловая, Академическая, Учительская, Университетская, Ректорская, Студенческая, в переулках 1-й Академический и 2-й Академический, улице Григория Ивашкевича, шоссе Генерала Моргунова, улице Командира Барабаша, Владимира Папидзе, Летчицы Литвиновой, Якова Халипа, переулке 8 Воздушной армии, Евгении Захаровой, Евгения Реброва, Генерала Рихтера, Генерала Провалова, Генерала Богдановича, Виктора Калганова, жилищном кооперативе «Благополучный», улице Генерала Жидилова, Мореходная, Кавказская, Станюковича, проезде Каспийском, Мирная, Артиллеристов, Кавказская, Кубанская, Каспийская, Донская и проезде Артиллеристов, переулке Мирный, улице 2ой обороны, Алексея Гущина, Предместная, Тюменская, переулке Тюменском, а также в товариществе «Сапун-Гора».